Aa en Hunze geeft signaal af aan Den Haag: stop gas- en zoutwinning

Vijf van de zes partijen in de gemeenteraad van Aa en Hunze willen dat er direct een einde komt aan de gas- en zoutwinning in de gemeente. Daarmee willen de raadsleden aan de rijksoverheid laten weten achter de inwoners te staan, al heeft Aa en Hunze niets te zeggen over het beëindigen van de mijnbouw.

De motie, ingediend door Combinatie Gemeentebelangen (CGB), GroenLinks, PvdA, CDA en D66, is een reactie op de aardbeving van afgelopen dinsdag die vlak bij Veendam plaatsvond. Een gasbeving van 1.5 op schaal van Richter liet de aarde onder het grensgebied van Groningen en Drenthe trillen.

In het Drents-Groningse grensgebied in het noorden van Aa en Hunze is sprake van gestapelde mijnbouw. Dat wil zeggen dat er meerdere soorten mijnbouw op verschillende dieptes in de ondergrond plaatsvinden in hetzelfde gebied. De NAM wint aardgas uit het Annerveenveld: na het Groningenveld het grootste gasveld in Nederland. De NAM stopt daar overigens halverwege dit jaar mee. Daarnaast wint Nedmag magnesiumzout in de regio. De aardbeving van dinsdag werd veroorzaakt door gaswinning uit het Annerveenveld.

Voor de bühne

Meer dan een signaal afgeven kan de gemeenteraad niet, aangezien de rijksoverheid bepaalt over de gas- en zoutwinning. Dat is ook direct het grootste kritiekpunt van de VVD: de enige partij die tegen de motie stemde. "We begrijpen de motie en hebben er sympathie voor, maar waar wij tegenaan lopen is dat het een motie is voor de bühne", zegt VVD-fractievoorzitter Willem Bartelds. "De inwoners worden hier niet zo veel beter van."

Hij krijgt bijval van partijgenoot Henriëtte Rossingh, in het dagelijks leven werkzaam bij een grondboringsbedrijf. Ze merkt niet alleen op dat de gemeenteraad hier juridisch niet over gaat, maar betwijfelt of de raadsleden genoeg weten van mijnbouw om er besluiten over te nemen. "Hebben wij als raad wel genoeg kennis over zulke complexe materie? De komende jaren hebben we aardgas nog gewoon nodig en inwoners hebben veel meer aan een goede afhandeling als er schade ontstaat door te boren in de grond", aldus Rossingh.

'Signaal afgeven kan niet vaak genoeg'

De rest van de partijen vindt het desondanks toch belangrijk om een signaal af te geven richting Den Haag. Zo meent PvdA-fractievoorzitter Kiena ten Brink dat de raad als het aan haar ligt "niet vaak genoeg een signaal kan afgeven rond dit thema". "Het moet beter op de kaart komen in Den Haag", zegt Ten Brink.

Fractievoorzitter Bertus Reinders van CGB wijst er ten slotte nog op dat het belangrijk is om inwoners in het gebied waar aardbevingen voorkomen te informeren over ontwikkelingen en hen daarbij te betrekken. Reinders: "Dat wordt nog weleens vergeten."

