Drents draagvlak voor bezoekersmaximum fors afgenomen

Het aantal Drenten dat zich kan vinden in het advies om maximaal één persoon per dag thuis te ontvangen, is de afgelopen maand fors gedaald. Tussen 9 en 15 maart zei slechts een derde (34,8 procent) van de inwoners van onze provincie achter dit advies te staan.

Dat blijkt uit gedragsonderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ruim een maand eerder, tussen 25 januari en 1 februari, steunden veel meer Drenten het advies. Toen ging het om 54,3 procent van de inwoners, Dat was net nadat het advies werd gegeven door het kabinet om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen.

In lijn met de landelijke steun

Begin januari, toen het kabinet nog adviseerde om maximaal twee bezoekers per dag te ontvangen, werd dat advies nog gesteund door ruim driekwart van de Drenten (75,3 procent). De steun in onze provincie is in lijn met de landelijke steun voor de adviesmaatregel: 38 procent van de Nederlanders staat achter de adviesmaatregel. Eind januari was dit nog meer dan de helft.

Naleving

Eind januari geven bijna acht op de tien Drenten (78,2) aan dat ze het advies over het maximale aantal bezoekers per dag naleven. Ondanks het dalende draagvlak gaf tussen 9 en 15 maart nog 67,6 procent van de inwoners aan dat ze zich hieraan houden. Ook dat is in lijn met landelijke verhoudingen: zeven op de tien Nederlanders geven aan de adviesmaatregel na te leven.

Vorige week maakte het kabinet bekend het huidige maatregelenpakket nog tot zeker 20 april te verlengen, maar de avondklok wel een uur later in te laten gaan. Van de maatregelen is het draagvlak voor het bezoekersmaximum met afstand het laagst (38 procent). Ter vergelijking: de avondklok, de op één na minst gewaardeerde maatregel, is met 65 procent de eerstvolgende.

In Utrecht is het draagvlak voor het huidige bezoekersmaximum het laagst: nog geen drie op de tien Utrechters is het eens met de maatregel. In grote delen van Gelderland en in Noord-Limburg is het draagvlak het hoogst.

