Gevangenis Esserheem in lockdown vanwege nieuwe corona-uitbraak

Gevangenis Esserheem in Veenhuizen kampt opnieuw met een corona-uitbraak. Daarom zitten zo'n tweehonderd gevangenen sinds woensdagmiddag vijf uur onafgebroken in hun cel. Dat zegt woordvoerder René Hut van de PI Veenhuizen, waar Esserheem onder valt.

Dinsdag bleek dat medewerkers van twee afdelingen afgelopen week positief waren getest op het coronavirus. Naar aanleiding daarvan zijn uit voorzorg ook gevangenen getest en al snel bleken enkelen van hen ook positief. Twee afdelingen gingen die dag al in quarantaine.

Op dit moment zijn vier personeelsleden en drie gedetineerden besmet, vertelt Hut. Of het daarbij blijft, is nog niet zeker, omdat nog niet alle uitslagen binnen zijn.

Tot 9 april niet uit de cel

De hele gevangenis, op de afdeling Zeer Beperkte Beveiligde Inrichting (ZBBI) na, is nu in lockdown. Dat betekent niet alleen dat het dagprogramma - waaronder arbeid, luchten en recreatie valt - is geschrapt, ook mogen gevangenen geen bezoek ontvangen. De quarantaineperiode duurt tot volgende week vrijdag, tien dagen in totaal. Dat is bepaald in overleg met de GGD.

Dat de tweehonderd mannen 24 uur per dag in hun cel zitten, betekent ook dat ze niet kunnen douchen en luchten. Bellen met het thuisfront, dat ook buiten de cel gebeurt, is er ook niet bij. "We zijn wel in gesprek over hoe we dat op een andere manier kunnen vormgeven", zegt Hut.

'Ingrijpend en vervelend'

"Het in quarantaine plaatsen van bijna de hele inrichting is een ingrijpende en heel vervelende maatregel voor de gedetineerden", vult plaatsvervangend gevangenisdirecteur Ingmar Klooster aan. "Het is ook een noodzakelijke maatregel, omdat we er alles aan willen doen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De meeste gedetineerden begrijpen heel goed dat deze ingrijpende maatregel nodig is voor hun gezondheid."

Om wat extra afleiding te hebben worden via het interne videokanaal extra films vertoond, zolang de gevangenen noodgedwongen in hun cel zitten.

In februari ook een uitbraak

De afdeling ZBBI, waar gevangenen meer vrijheid hebben, is als enige niet in lockdown. De 24 gedetineerden die daar zitten, hebben geen beperkingen. Zij mogen een deel van de week naar buiten om te werken en hebben regelmatig verlof in het weekend, omdat ze in de laatste fase van hun celstraf zitten. In februari zat juist die afdeling tijdelijk in quarantaine. Toen waren er enkele gevangenen besmet.

Lees ook: