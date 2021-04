Tynaarlo: 'Wij doen niets verkeerd met speelautomatenbeleid'

Er is niets mis met ons gokautomatenbeleid, dat is kort samengevat het antwoord van de gemeente Tynaarlo op vragen van het CDA. De partij vroeg het college van burgemeester en wethouders onlangs waarom het toestemming heeft gegeven voor de verdubbeling van het aantal automaten.

Maar volgens de gemeente is daar absoluut geen sprake van en is er verwarring ontstaan door het aantal symbolen op de verleende vergunning.

Verkeerde aantallen

Volgens het CDA had de gemeente een vergunning verleend voor 62 gokautomaten in de speelhal in Zuidlaren. Dat zou bijna een verdubbeling betekenen ten opzichte van de al eerder verleende vergunning voor 36 speelautomaten. De gemeente laat nu in een reactie weten dat op een tekening die bij de nieuwe vergunning zat inderdaad 62 symbolen te zien zijn, maar dat dit niet betekent dat er ook voor zoveel gokkasten een vergunning is verleend.

Volgens de gemeente is er een nieuwe vergunning verleend voor vijftig automaten. "Dit aantal staat zowel op de aanvraag, de vergunning als de begeleidende brief. Dat aantal is leidend", aldus de gemeente in een brief aan het CDA. "We zijn het met u eens dat hierdoor verwarring kan ontstaan."

Motie

Ook al is er geen sprake van verdubbeling het CDA blijft verbolgen over het feit dat er wel een nieuwe vergunning ligt voor vijftig speelautomaten. Dit omdat er in een aangenomen motie juist staat dat er minder gokautomaten in de gemeente moeten komen. "Dus die vijftig is ook te veel", vertelt CDA-fractievoorzitter Henk Middendorp.

"Drie weken na die motie verleent de gemeente alsnog een vergunning voor vijftig. Terwijl wij juist dachten dat er een soort sterfhuisconstructie zou komen", aldus Middendorp. Volgens hem voelt deze keuze als een voorbode dat het nog groter gaat worden.

Speelautomatenverordening

Het college zegt dat het met het verlenen van de vergunning voor vijftig automaten niets fout doet, omdat dit mag volgens de op dit moment geldende regels voor gokautomaten. Er wordt op dit moment wel gewerkt aan een nieuwe, zogenoemde speelautomatenverordening. Daarin worden de regels mogelijk aangepast.

Volgens het college is tijdens het debat waarin de motie werd aangenomen nadrukkelijk gevraagd of, tot de tijd dat de nieuwe regels ingaan, op basis van de oude verordening nog een vergunning verleend mag worden. Dit was volgens het college het geval.

Brandveiligheid en parkeren

Het CDA wilde in de eerder gestelde vragen ook weten hoe het ervoor staat met het parkeren en de brandveiligheid als er meer speelautomaten komen. Volgens de gemeente is het aantal parkeerplaatsen één van de afwegingen bij het afgeven van een nieuwe omgevingsvergunning: "Als er een nieuwe vergunning voor vijftig speelautomaten wordt aangevraagd, dan wordt het onderwerp parkeren opnieuw meegenomen."

Volgens de gemeente hoeft er op dit moment ook geen advies aan de brandweer gevraagd te worden over de veiligheid, omdat er nu geen sprake is van extra drukte of meer spelautomaten: "Op dit moment mogen er op grond van het bouwbesluit niet meer dan vijftig mensen aanwezig zijn." Als de ondernemer wel meer mensen binnen wil hebben, moet hij dit melden bij de Veiligheidsregio Drenthe.

Fractievoorzitter Middendorp laat weten niet tevreden te zijn met het antwoord van het college. Zijn partij beraadt zich dan ook op verdere stappen.

