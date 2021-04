Bijzaak is weer hoofdzaak voor imker Bé Kikkert: nieuwe bijen in zijn kast

Er werden pesticiden gevonden in de bijen, al kon de Wageningen Universiteit daarmee de doodsoorzaak nog niet definitief vaststellen. "Ik vind het moeilijk dat ik niet weet waardoor het precies komt."

Pesticiden

Aan het eind van december was het schrikken voor imkers in Zuidwest-Drenthe. Onder meer in Elim, Hoogeveen en Pesse kwamen er meldingen van duizenden dode bijen. Het was lang gissen naar de oorzaak, maar onderzoekers van de Wageningen Universiteit kwamen tot de conclusie dat de bijen zijn gestorven door pesticiden. De herkomst van die stoffen is nog wel onbekend, maar hoogstwaarschijnlijk zijn die gebruikt in landbouwgif.

Achter de oren kruipen

Voor imker Kikkert is dat moeilijk te verkroppen. "We zullen er wel nooit achter komen van welke boer dat gif precies is," vertelt hij. "Je kan geen dader aanwijzen. De landbouw moet zich eens achter de oren krabben over de hoeveelheid gif die ze spuiten. Ze spuiten voor vaderland weg, en dat is niet goed."

De imker is al 56 jaar bijenhouder en zat voor het eerst zonder zijn geliefde insecten. "Ik heb tien jaar werk zitten in de vorige bijenvolken," vertelt hij. "Dat was in een klap weg."

Nieuwe bijenvolken door inzameling

Maar mensen uit de buurt sprongen bij. Via een crowdfundactie zamelden zij geld in voor de onfortuinlijke imker. Hoewel dat lang niet genoeg was voor de koop van nieuwe bijenvolken, is hij er heel blij mee. "Ik heb nu weer 50 nieuwe bijenvolken kunnen kopen", zegt hij trots. "Met dank aan de helpers.

Toch bestaat er een risico dat er opnieuw bijenvolken het loodje leggen in het najaar. Maar dat houdt Kikkert niet tegen. "We hopen dat het ministerie van Landbouw het gifgebruik zal terugdringen," spreekt hij hoopvol. "Daar houd ik me maar aan vast."