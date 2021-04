Stichting wil speciale status graven KNIL-militairen in Assen en Midden-Drenthe

Dat schrijft Maluku4Maluku-voorman Leo Reawaruw in een brief aan de Asser burgemeester Marco Out. "Na het jaar van 75 jaar vrijheid vinden wij het een groot teken van erkenning en waardering naar deze groep speciale Nederlandse veteranen", schrijft Reawaruw over de wens voor de bijzondere status van de graven.

De status betekent dat er niet betaald hoeft te worden voor grafrechten en de graven niet worden geruimd. "Deze bijzondere status van graven is voor een speciale groep Nederlandse veteranen die ook in uw gemeente hun laatste rustplaatsen hebben. Wij praten over de eerste generatie Molukkers die bestaan uit Nederlandse veteranen, de zogeheten groep 'KNIL Ambonezen'. Maar ook over de kindersterfte die massaal is geweest in de voormalige concentratiekampen, zoals Westerbork en Vught." In die kampen werden de overgekomen families uit de Molukken ondergebracht.

Zeventig jaar

Zeventig jaar geleden kwamen de eerste KNIL-militairen naar Nederland, nadat Indonesië onafhankelijk was verklaard. Zij hadden de Nederlandse staat gediend in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en de situatie was voor hen te onveilig om in Indonesië te blijven. De Nederlandse regering beloofde ze dat ze na een tijdelijk verblijf in ons land, terug zouden kunnen keren naar een eigen Molukse staat. Daar kwam niks van terecht.

"Zij allen werden geboren onder de klapperboom en wensten ook allen onder dezelfde klapperboom begraven te worden. Dat is, en was hun allerlaatste wens, maar dat is hen allen ook ontnomen", stelt Reawaruw.

Andere gemeenten wél in gesprek

In Hoogeveen zijn gesprekken over erkenning vergevorderd, zei Reawaruw eerder. Ook in de gemeenten Vught en Wierden zijn gesprekken gestart. In Assen en Midden-Drenthe wonen ook grote Molukse gemeenschappen. Reawaruw zegt door meerdere nabestaanden in de gemeenten te zijn benaderd met de wens de graven te erkennen. Haast is wat hem betreft geboden. "We hebben zelfs al een inventarisatie gemaakt van begraafplaatsen binnen uw gemeente."

