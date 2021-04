Raad Noordenveld wil mijnbouwinstituut aan de tand voelen

Deze week verstuurde de groep raadsleden een brief naar het IMG om een gesprek aan te vragen. "We willen allereerst duidelijkheid scheppen naar inwoners van Noordenveld, die met veel vragen zitten", zegt werkgroepvoorzitter Bertus Jan Epema.

Onder meer het pas verschenen rapport van onderzoeksinstituut TNO en de TU Delft, waarin staat dat bodemdaling geen oorzaak kan zijn van schades, roept bij de werkgroep een boel vragen op.

Geen politiek

De werkgroep is een half jaar geleden in het leven geroepen. Iedere fractie levert hierin één raadslid. "De bedoeling is niet dat we politiek gaan bedrijven, maar dat we een luisterend oor zijn voor de inwoners. En juist omdat er nog zoveel onduidelijkheid is, willen we met het IMG in gesprek."

De werkgroep stelt nu schriftelijk vijf vragen aan het IMG. De belangrijkste is of het IMG rekening houdt met de unieke situatie rondom de gasopslag Norg.

Bijzondere situatie

Daarbij doelt de werkgroep onder meer op het feit dat de gasopslag, in tegenstelling tot andere opslagen in de wereld, in een relatief dichtbevolkt gebied ligt. "We hebben het hier over één van de grootste gasopslagen ter wereld", benadrukt Epema. De gasopslag Norg komt wereldwijd zelfs voor in de top 5 qua grootte.

Verder vindt in hetzelfde gebied ook gaswinning plaats. "De situatie is in meerdere opzichten bijzonder", zegt Epema. "Wij vragen ons af of daar in de conclusie van het reeds verschenen rapport van TNO en de TU Delft voldoende rekening mee gehouden is. Het is ons dus niet helemaal duidelijk wat nu de conclusie is en hoe men daar op gekomen is. We willen dit graag aan het IMG voorleggen."