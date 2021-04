Huisartsen Drenthe prikken na Pasen 63- en 64-jarigen, voorlopig geen 60-minners

De huisartsen zijn druk bezig om alle uitnodigingen voor de vaccinatie de deur uit te krijgen, vertelt Lamiek Westerhof van Huisartsenzorg Drenthe. "De GGD prikt en huisartsen helpen mee omdat er heel veel gevaccineerd moet worden", zegt Westerhof. "De GGD prikt van oud naar jong met het Pfizer-vaccin. Zij zijn nu bezig de 75 tot 80-jarigen te vaccineren."

AstraZeneca

De huisartsen prikken patiënten met AstraZeneca. "Tot nog toe is die door onze gezondheidsraad effectief geacht voor mensen onder de 65 jaar", legt Westerhof het verschil uit. Drenthe en de andere noordelijke provincies krijgen de vaccins vandaag geleverd. Meteen na het paasweekend zijn de 63- en 64-jarigen aan de beurt.

"Daarvoor zijn de vaccins nu binnen, maar begin deze week hoorden we dat we allemaal een ampul extra krijgen. Dat betekent dat we 110 vaccinaties per praktijk extra krijgen", zegt Westerhof. Daarmee kunnen we 62-jarigen vaccineren en afhankelijk van de grootte van de praktijk ook 61-jarigen."

Onduidelijkheid

Over vier weken wordt de tweede prik met AstraZeneca gezet. Welke groep vervolgens aan de beurt is, is bij de huisartsen nog onbekend. Dat hangt af van de besluitvorming in Den Haag. "Wij volgen de instructies van de overheid. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat we straks toch 65-plussers mogen vaccineren met AstraZeneca."

Geen prikken meer voor mensen onder de 60 jaar

Nederland stopt per direct met de vaccinatie met AstraZeneca van mensen onder de 60 jaar. Het gaat om een tijdelijke stop die vooralsnog duurt tot en met 7 april. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het ministerie heeft vandaag na overleg met het RIVM, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de Gezondheidsraad besloten.

Directe aanleiding voor de maatregel zijn vijf meldingen in Nederland van ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. Het gaat om "uitgebreide trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes". Soortgelijke meldingen kwamen ook eerder uit andere EU-landen.

Vanwege de prikstop hebben de GGD'en landelijk ongeveer 10.000 afspraken voor vaccinaties met AstraZeneca van mensen die jonger dan 60 jaar zijn moeten afzeggen. Dat geldt per direct en in elk geval tot en met 7 april. Ook de mensen uit die groep die nu in de rij staan te wachten bij een vaccinatielocatie kunnen niet meer geprikt worden.

