Geen paasdienst in Koepelkerk Smilde: 'Het is een grote zandbak'

Het interieur krijgt een grote make-over met meer ruimte in het midden. De kerkbanken die daar stonden zijn verplaatst naar de eerste verdieping. Er wordt nu een halve meter zand uitgegraven, want er komt vloerverwarming in.

Verborgen schatten

Bij het graven zijn nog geen verborgen schatten gevonden. "Helaas niet", zegt aannemer Hendrik Jan Blomberg. "Of gelukkig niet eigenlijk. Want als je wat geks vindt, komt er een bouwstop", lacht hij.

De kerk is een paar keer eerder gerestaureerd. In 1963 kreeg de koepel bijvoorbeeld nieuwe koperen platen. Maar niet eerder werd er zo gegraven.

"Ik had niet verwacht dat het zo laag zou worden", zegt Woele Duin, voorzitter van het bouwteam, terwijl hij met zijn voeten in de modder staat. "Het is gewoon een grote zandbak!"

Pensionado's

Het is een bijzonder bouwteam, dat vandaag aan het werk is. Zowel aannemer Blomberg, als installateur Trip en constructeur Meilof zijn al gepensioneerd. Maar voor dit project willen ze de schep nog wel een keer oppakken. "Vroegere concurrenten zijn hier verenigd in een groep vrijwilligers. Wat wil je nog meer?", zegt Duin.

(Bekijk hier onze reportage over de zandbak in de Koepelkerk:)