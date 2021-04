PvdA: akelig stil rondom aanleg fietspad Spijkerboor - Eexterveen

De dorpsbelangenvereniging van Spijkerboor, Nieuw-Annerveen en Oud-Annerveen heeft nog niets gehoord van de gemeente over de aanleg van een fietspad tussen de dorpen en Eexterveen. De PvdA in Aa en Hunze maakt zich daar druk over en wil van de wethouder weten wanneer er nu eindelijk eens wat gebeurt rondom het fietspad.

De inwoners maken zich zorgen over de veiligheid van de kinderen die over de Hunzeweg naar hun basisschool in Eexterveen fietsen. Fietsers moeten die weg delen met auto's, landbouwvoertuigen en vrachtverkeer. Er zijn weinig uitwijkmogelijkheden langs de smalle weg, waar je zestig kilometer per uur mag rijden.

Lastige zaak

De gemeente kan niet zomaar een schop in de grond steken. Boerderijen en de erven daarvan liggen soms pal aan de weg en de gemeente moet eerst grond aankopen voordat er een fietspad kan komen. Wethouder Henk Heijerman (Combinatie Gemeentebelangen) liet tijdens verschillende raadsvergaderingen weten dat het aanleggen van een fietspad tussen de dorpen dus lastig is. De gemeente zegt onderzoek te doen naar de haalbaarheid van en alternatieven voor het fietspad.

In november vorig jaar zegde de wethouder toe om de situatie tussen Spijkerboor en Eexterveen op korte termijn onder de loep te nemen, maar bijna vijf maanden later hebben de inwoners nog niets van de gemeente gehoord. "Erg jammer", zegt Dirk van den Bosch van de plaatselijke dorpsbelangenvereniging. "We hadden gehoopt dat de wethouder contact met ons op zou nemen, maar dat is niet gebeurd. Al was het maar een belletje om te laten weten dat men ermee bezig is."

Twijfels over onderzoek

De PvdA wil nu van de wethouder weten waarom er geen contact met de inwoners, maar ook niet met de directie van de basisschool in Eexterveen is opgenomen. Daarnaast is de oppositiepartij benieuwd wat voor onderzoek er sinds november is opgestart en wil de partij inzage in de dossiers over het fietspad. "Wij hebben gerede twijfel of er wel met voortvarendheid is gewerkt aan dit project en of alle mogelijke alternatieven wel grondig zijn onderzocht en afgewogen", schrijft de PvdA.

De partij vreest dat ouders uit Spijkerboor en de Annervenen er in de toekomst voor kiezen hun kinderen in Annen naar school te laten gaan, terwijl de gemeente naar verwachting volgend jaar juist start met de bouw van een nieuw schoolgebouw voor de basisschool in Eexterveen. Tussen Spijkerboor en Annen ligt wel een fietspad.

