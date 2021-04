Motorcrosser Sem de Lange stapt over naar het EK 125cc

"Ik heb al heel lang geen EK wedstrijden meer gereden en ik heb vanwege de corona-pandemie sowieso al een half jaar niet meer op niveau gecrosst. Ik weet dus niet precies wat ik moet verwachten. Maar ik weet natuurlijk wel dat ze daar heel hard gaan. Maar je moet altijd van jezelf uitgaan en dan gaan we het wel zien", reageert De Lange nuchter.

Op 27 juni, tegelijk met de TT van Assen, rijdt hij z'n eerste wedstrijd van de EK-cyclus in Engeland. Het EK bestaat vooralsnog uit acht wedstrijden.

'Mijn vader deed alles voor mij'

Voor De Lange is het best bijzonder dat hij aan de start staat, want hij heeft een verdrietige periode achter de rug en dacht er zelfs even aan om te stoppen met crossen. Ruim twee jaar geleden overleed z'n vader. Sem was toen pas 14 jaar. Z'n vader was z'n steun en toeverlaat, ook in z'n sportcarrière.

"Mijn vader deed alles voor mij. Hij ging overal mee naartoe en sleutelde aan m'n motor. Hij was mijn grootste sponsor en ook m'n grootste vriend natuurlijk. Dus als zo iemand wegvalt maakt dat de sport zoveel minder leuk en ook moeilijker", vertelt De Lange openhartig. "Ik heb het geluk dat twee jongens, Evert Dijkstra en Erik Zwiggelaar, dat samen met mij hebben opgepakt. Dus nu is het allemaal goed te doen."

Topconditie

Maar de knop is om. En De Lange wil hogerop. Vanmorgen zat hij nog voor een inspanningstest op Papendal en begin deze maand ging hij op trainingskamp naar Spanje. Iedere dag op een ander circuit op een andere ondergrond. De Lange moet in topconditie aan de start verschijnen omdat het meteen het jaar van de waarheid is. Vanwege zijn leeftijd moet hij namelijk volgend seizoen de overstap naar de zwaardere MX2-klasse maken. En het zou mooi zijn als hij dan door een team wordt opgepikt.

Startnummer voor vader

Z'n vader Gezinus wordt zeker niet vergeten en reist altijd met Sem mee. Want op z'n stuurbord prijkt het getal 812. De link met z'n vader? Acht december was z'n geboortedatum.