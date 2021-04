Beachvolleybalster Madelein Meppelink droomt van medaille op derde Spelen

"Het is wel heel gaaf dat ik kan zeggen dat ik sinds 2013 eigenlijk al in de top tien van de wereld sta. Ik ben er wel trots op dat me dat, ondanks de partnerwisselingen, is gelukt", glundert Meppelink.

'Ik vergat mezelf'

In 2012 maakte ze in Londen met Sophie van Gestel haar Olympische debuut. Ze schopten het tot de achtste finales. Vier jaar later in Rio herhaalde ze die prestatie met Marleen van Iersel. Meppelink was allesbehalve tevreden en maakte een lange reis door Zuid-Amerika om zich te bezinnen.

"Ik kwam erachter dat ik in Rio er niet als 'mezelf' stond. Ik had mezelf heel erg weggecijferd omdat ik heel veel verwachtingen had van mensen van buitenaf. Ik wilde het heel graag goed doen voor iedereen: voor m'n partner, voor m'n coach, voor alle mensen maar ik vergat mezelf. Dus na wat reflectie heb ik voor Tokio besloten dat ik daar als 'm'n beste zelf' wil staan. En ik denk dat ik nu een heel mooi team om me heen heb gebouwd.

Topsporttunnel

Haar beach-partner Sanne Keizer is inmiddels moeder van een tweeling en maakte na de bevalling haar comeback. Ze is inmiddels 36 jaar. Hun gezamenlijke verleden gaat al heel ver terug.

"Toen ik als broekie van veertien in Dwingeloo kwam, was Sanne al een gevestigde naam. Ze was toen ook al een pittige tante. Ze was toen net wereldkampioene geworden dus ik keek wel heel erg tegen haar op", lacht Meppelink. Ook Keizer herinnert zich die tijd nog goed. "Madelein zat helemaal in haar topsporttunnel toen. Daar moest ik in die tijd helemaal niks van hebben. Maar ik moet zeggen dat ze een stuk flexibeler is geworden. Ze kan het wat beter loslaten nu."

Denker versus gevoelsmens

Ook bondscoach Richard de Kogel herkent de tegenpolen. Hij reist met de vrouwen de hele wereld over. "Madelein is meer de denker van de twee. Zij zorgt voor structuur en dat afspraken nagekomen worden. En Sanne is meer een gevoelsmens. Zij kan in wedstrijden bijvoorbeeld beter aanvoelen of er afgeweken moet worden van het vooraf gemaakte plan. En zij voelt aan wanneer er een versnelling gemaakt moet worden."

De karakters kunnen af en toe dan ook flink botsen. Maar de vrouwen kroppen hun emoties niet op. "We hebben besloten om het meteen te zeggen. We gooien het eruit in plaats van aannames te doen. Want we zijn ook allebei personen die er heel snel overheen kunnen stappen", verklaart Meppelink.

(Artikel gaat verder na de video)

'Te grote mond voor de zaal'

De vrouwen trainen op werkdagen twee keer. Vanmorgen was er de krachttraining en vanmiddag meldt Meppelink zich op haar 'kantoor' in het Zuiderpark in Den Haag voor de baltraining. Op haar negentiende verhuisde ze al vanuit Emmen naar de hofstad. Over de keuze van het zand boven de zaal heeft ze nooit meer getwijfeld.

"Ik denk dat ik een te grote mond had voor de zaal", lacht Meppelink. "Ik had iets te vaak ruzie met de coach. Ik vond het vooral heel erg moeilijk dat de coach bepaalde of je mocht spelen. En ik dacht gewoon: als ik heel hard train dan verdien ik het om te spelen. En met beachvolleybal speel je altijd. Dat is mooi meegenomen."

Olympische medaille?

Meppelink en Keizer staan nu in de top tien van de Olympische ranking. Ze hebben de ploegen boven zich allemaal al een keer verslagen. Maar volgens bondscoach De Kogel presteren ze niet stabiel. Beide vrouwen willen allebei voor een medaille spelen, maar realiseren zich ook heel goed dat het anders kan aflopen.

"Ik vind het belangrijk dat we ons nu iedere dag in de spiegel kunnen aankijken en zeggen: vandaag hebben we er alles aan gedaan", zegt Meppelink. "Als we ons beste niveau laten zien en het is niet goed genoeg omdat de tegenstander beter is, dan kan ik ook tevreden zijn", vult Keizer aan. "Maar of ik dan met een voldaan gevoel naar huis ga, dat denk ik niet. Ik wil heel graag voor een medaille spelen", besluit de oudste van de twee.

Of de vrouwen na de Spelen nog doorgaan met beachvolleybal weten ze allebei nog niet.