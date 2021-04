Filosoof Eva Meijer geeft online lezing vanuit DNK

April is de Maand van de Filosofie. Eva Meijer heeft hiervoor het essay 'Vuurduin. Aantekeningen bij een wereld die verdwijnt' geschreven. Komende woensdag is de filosoof, schrijver, beeldend kunstenaar en singer-songwriter in DNK in Assen om een online lezing te geven.

Overal in het land worden in april activiteiten gehouden rondom het thema van de Maand van de Filosofie: 'de natuur was hier'. De Drentse bibliotheken houden deze online bijeenkomst, die iedereen gratis kan bekijken.

Denken over de natuur

In haar lezing onderzoekt Meijer hoe ons denken over de natuur verbonden is met de vernietiging van onze leefwereld, en wat we er tegenover kunnen zetten als individuen, maar vooral politiek. Ze doet dat met behulp van filosofen en schrijvers, hond Doris en de taal zelf, die ons de wereld op een nieuwe manier kan laten zien.

Meijer heeft diverse boeken geschreven. In haar filosofische werk staat taal, sociale rechtvaardigheid en de politieke stem van dieren centraal.

Stel zelf vragen

Na de lezing interviewt Annette Timmer de filosoof onder meer over haar essay en het thema van de Maand van de Filosofie. Ook de online aanwezigen hebben de mogelijkheid om vragen te stellen aan Meijer.

De lezing wordt live vanuit de Grote Theaterzaal van De Nieuwe Kolk in Assen uitgezonden. Het start om 19.30 uur en is gratis te volgen via het Youtube-kanaal van Biblionet Drenthe.