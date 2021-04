Zachtfruitbedrijf Hooghalen haalt wit goud uit de koude grond

"Vier jaar geleden waren we op een excursie in Brabant, en daar tipten ze ons de boel in de herfst al klaar te maken voor de winter", vertelt hij. "Dat kun je doen door alles gelijk af te dekken met plastic."

Op deze manier blijft de grond onder het plastic droog. In totaal wint Sturing drie weken tijd met deze methode. "Ik zag op Facebook dat we vier jaar jaar geleden rond deze tijd nog met plastic bezig waren, en nu zijn we gewoon al aan het aspergesteken."

Roestkoppen

Wat het verschil is tussen asperges uit de koude grond en asperges uit de warme grond? Qua smaak niets, dat is een fabel, legt Sturing uit. Maar volgens hem kunnen er wel roestkoppen ontstaan op asperges uit verwarmde grond. "Dan komt er een aanslag op de kop van de asperge, zeker met dat koude weer", legt hij uit. "Daar hebben wij hier bijna geen last van."

Het Zachtfruitbedrijf is sinds een paar jaar overgegaan op een ander asperge-ras. Een wat zachtere, malsere asperge, zegt Sturing. Op de eerste steekdag wist hij al 100 kilo boven de grond te halen. Het witte goud ligt in kratjes uitgestald in de winkel. "En er is nog genoeg voor iedereen die met Pasen asperges wil eten."