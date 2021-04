Eigenaar winkelcentrum Cité dreigt Assen met schadeclaim

Uit de nieuwste conceptversie van de Binnenstadsvisie blijkt dat de gemeente het stadshart compacter wil maken. Rondom het centrum is dan enkel nog ruimte voor wonen en werken, maar niet voor winkels. Dat is een streep door de rekening voor de Cité, dat in de nieuwe plannen buiten het kernwinkelgebied valt.

'Nu al schade'

Momenteel biedt de Cité ruimte aan winkels als de Jumbo, Lidl en MediaMarkt, maar de gemeente wil dat die plaatsmaken voor woonzaken of dat het gebied een educatieve functie krijgt. Bentvelt vreest dat het centrum minder waard wordt en wijst erop dat er huidige huurders zijn die hun contracten nu al niet durven te verlengen vanwege de onzekerheid. Daardoor leidt Bentvelt naar eigen zegge nu al schade. De aankoop van de Cité kostte Bentvelt destijds ruim 9,6 miljoen euro en de vastgoedeigenaar verwacht een forse schadepost als het winkelcentrum wordt wegbestemd of leeg komt te staan.

Bentvelt wijst erop dat de Cité belangrijker is voor Assen dan nu in de Binnenstadsvisie is opgeschreven. "Niet alleen de rol die de Cité vervult voor de direct omwonenden wordt over het hoofd gezien, maar ook gaat de ontwerpvisie voorbij aan de rol van de Cité in het kader van de lokale werkgelegenheid", staat in de zienswijze van Bentvelt. Volgens de vastgoedeigenaar staan er vele honderden banen op het spel, waaronder die van medewerkers van de twee supermarkten en de MediaMarkt.

Ook spreekt Bentvelt van 'pure kapitaalvernietiging' van de parkeergarage, als de gemeente de winkels in de buurt ervan opheft. Ook de nabijgelegen Rolderstraat, Groningerstraat en Kloekhorststraat veranderen in woonstraten, als het aan de gemeente ligt.

Gesprek

Bentvelt dient vooralsnog geen schadeclaim in, maar wil eerst met de gemeente om tafel om een goede oplossing te vinden voor de Cité. De gemeente heeft de brief van Bentvelt gezien en gaat binnenkort met de eigenaar in gesprek. Volgens gemeentelijk ambtenaar Thijs Klompmaker is wat Assen doet niet onrechtmatig. Het is volgens hem gewoon een kwestie van keuzes maken.

