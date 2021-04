35 maanden cel voor poging doodslag in azc Hoogeveen

Een 41-jarige Jordaniër moet voor het neersteken van een medebewoner van het asielzoekerscentrum (azc) in Hoogeveen een celstraf van 35 maanden uitzitten. Volgens de rechter is het een wonder dat het slachtoffer het steekincident heeft overleefd en is poging tot doodslag bewezen. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.

Het steekincident gebeurde vorig jaar op 16 mei. Beide mannen kregen in het centrum een woordenwisseling en gingen naar buiten om de zaak te beslechten. Het slachtoffer werd ineens van achteren aangevallen en liep meerdere snijwonden op in zijn hals en gezicht. De Jordaniër bleek over een stanleymes te beschikken. De man zweeg in eerste instantie bij de politie, omdat hij naar eigen zeggen door alcoholgebruik zich niets herinnerde.

Extra onderzoek

Later zei de man dat hij werd aangevallen en bijna gewurgd. Hij had een bloeduitstorting in zijn hals en dat had hij aan de agenten aangegeven. De rechter besliste in februari dat dit verweer beter moest worden onderzocht en stelde het eindoordeel daarom uit. Uit dit extra onderzoek blijkt volgens de rechter dat er van noodweer geen sprake kan zijn. Op de camerabeelden is te zien dat de beide mannen het terrein aflopen, naar een plek zonder camera's. Het slachtoffer loopt voorop. Even later komt het slachtoffer terug gerend terwijl hij zijn trui tegen zijn gezicht drukt. De verdachte komt even later in gewone pas aangelopen.

Ongeloofwaardig

Hij kan zich vervolgens tijdens meerdere verhoren niets herinneren. Eind mei weet hij tot in het detail te verklaren hoe hij zelf bijna werd gewurgd. Hij zag op dat moment een afbreekmesje liggen en pakte dat om zich te verweren. Zijn verhaal past naadloos op dat van het slachtoffer. De rechter vindt dit verhaal niet geloofwaardig. Het is te opvallend dat het geheugen van de man terugkeert na het inzien van het dossier. Ook gelooft de rechter niet dat de man toevallig een mesje zag liggen terwijl hij dronken was en bijna werd gewurgd. Al worstelend zou hij het hebben opgepakt en de ander ermee hebben gestoken.

De bloeduitstorting waarover de Jordaniër repte, kan ook op een ander moment zijn ontstaan. De man heeft, volgens de rechter, geen enkel respect getoond voor het lijf en leven van het slachtoffer. Hij moet hem een schadevergoeding van ruim 15.000 euro betalen.