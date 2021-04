Corona dooft paasvuren, bultenbouwers balen in Dalen

Normaal gesproken is Drenthe namelijk één van de provincies waar de meeste paasvuren in vlammen opgaan. Vanwege corona gaan evenementen niet door, dus de diverse paasvuren die voor dit weekend gepland waren, zijn niet opgebouwd.

Het is al voor het tweede jaar op rij dat corona de paasvuren dooft, maar voor sommige Drentse plaatsen is het zelfs al het derde achtereenvolgende jaar dat de fik er niet in gaat. In 2019 zijn er immers een aantal paasvuren afgelast vanwege de droogte. Wel werden de bulten gekeurd door de paasvurencommissie van 't Aol Volk uit Emmen. In 2019 was de laatste keuring: Sleen had de mooiste, Erica de hoogste.

In de jaren dat het allemaal wel door is gegaan, zijn in onze provincie ongeveer 70 vergunningen uitgegeven voor een paasvuur. Het Drents Archief liet in 2017 weten dat de eerste paasvuren al in 1624 in Drenthe voorkwamen. Zweeloo en Dalen waren de eerste Drentse plaatsen met een paasvuur.

Paasvurencommissie 't Aol Volk

Luc Strating van paasvurencommissie 't Aol Volk keurt jaarlijks de paasvuren in de Drentse Zuidoosthoek. Het aantal varieert ieder jaar, zegt Strating: "Er waren tijden bij dan hadden we er maar een paar, maar er zijn ook jaren geweest dan hadden we wel vijftien paasbulten te keuren."

't Aol Volk heeft voor het gemak een aantal richtlijnen opgesteld voor de paasbultenbouwers: "Het is een soort leidraad om veilig en netjes een paasvuur te realiseren." Het staat iedereen evenwel vrij om op eigen wijze een paasvuur te bouwen en dat gebeurt volop. Daarom is het des te jammer dat het voor het tweede jaar op rij is afgelast, vindt ook Strating: "Het is jammer. Niet voor ons, maar voor jeugd die er veel plezier aan beleeft om de bult te bouwen. Ze maken er echt een feestje van en dat valt nu helemaal weg."

Rommelbulten

Toch moet tegenover dat plezier ook een kritische kanttekening geplaatst worden, want paasvuren zijn in al jaren een punt van discussie. Het lid van de paasvurencommissie erkent dat: "Het wordt eigenlijk steeds heftiger en het zou maar zo kunnen dat het op langere termijn zal veranderen."

Daarmee doelt Strating op de verontreiniging door zogenoemde rommelbulten: "In die bulten zit materiaal dat er eigenlijk niet in hoort. Daar letten we nauwkeurig op tijdens de keuring en we wijzen de bouwers ook op het feit dat zoiets niet kan. Maar als de regering uiteindelijk zegt dat het helemaal gebeurd is met de paasvuren, dan moeten we daarmee leren leven."

Henk Wilting en Luc Strating hopen volgend jaar weer op een paasvuur (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Aangooibezems en netjes afwerken

Aan De Vliers in Dalen denken ze daar niet aan. Bovendien weten de paasbultenbouwers aldaar niet eens wat een rommelbult is. Normaal gesproken gooit hun bult namelijk hoge ogen bij de commissie. "Dat is meestal één in de mooie categorie. De vorm, de netheid en het materiaal dat gebruikt wordt, telt mee in de beoordeling. De zaak wordt opgeharkt en netjes gemaakt rondom de bult en dan is het een plaatje om te zien", zegt Strating.

Henk Wilting is voorzitter van Volksvermaken Dalen en zit normaliter dicht bij het vuur. Hij is al meer dan dertig jaar betrokken bij de bouw van de paasbult aan De Vliers in Dalen: "Het zou gisteren een drukte van belang zijn geweest. Goede Vrijdag is altijd de dag dat we met z'n allen samenkomen en het afmaken. Wat aangooibezems erbij, de boom erop en even netjes afwerken voordat 't Aol Volk komt. Zij komen meestal rond 13:00 uur om onze bult te keuren en daar willen we graag bij zijn."

'Mooiste wat er is in het voorjaar'

Voor Wilting en zijn medevrijwilligers is het bouwen van de paasbult het mooiste wat er is in het voorjaar. "Het is hartstikke mooi werk en het is gezellig. Het enige nadeel is dat je nooit aan je eigen tuin toe komt", lacht de voorzitter. "Het is een traditie die je niet wilt verliezen."

Al is er één iemand in de familie Wilting die niet rouwig is om de afgelasting van de paasvreugde. "Mijn dochter is jarig, dus die klaagt nu niet over dat ik naar de paasbult moet", grapt Wilting. "Toch hoop ik dat er volgend jaar weer een paasvuur is en dat de fik er weer in kan."