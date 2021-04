Conflict in Nieuw-Amsterdam loopt uit de hand: mannen opgepakt

Volgens politiewoordvoerder Ernest Zinsmeyer was sprake van een conflict, waar de politie bijgehaald werd. Met praten werd de situatie niet opgelost. "Uiteindelijk ontstond er een stevige dreiging in de woning. Daarom hebben we er meer politiemensen bijgehaald en ingegrepen."

Er kwam onder andere een onderhandelaar om te proberen de verdachte naar buiten te krijgen. Die hoefde uiteindelijk niks te doen, omdat het de politiemensen lukte de verdachten binnen aan te houden. Er raakte niemand gewond.

Geen vuurwapen

Zinsmeyer wil niet zeggen om wat voor dreiging het ging, maar benadrukt dat er geen vuurwapen in het spel was. De identiteit van de verdachten geeft de politie ook nog niet prijs.

De politie zette de straat af tijdens de arrestatie en het onderzoek daarna. Daarbij werden ook honden ingezet. De verdachten worden verhoord op het politiebureau. "Uit onderzoek moet blijken wat er precies is gebeurd."

'Politieagenten bedreigd'

De eigenaar van het pand zegt de woning via een openbare veilig te hebben gekocht. "Het ging om een executieveiling in opdracht van de bank", vertelt de man, die anoniem wil blijven. Gisteravond werd hij getipt dat er iemand in het pand was. "Die man had geen recht om in de woning te zijn. Ik werd door hem bedreigd en heb de politie gebeld, maar die kwam toen nog niet."

"Vanochtend zijn er in eerste instantie twee agenten gekomen", vervolgt de eigenaar. "Die zijn op een bepaald moment ook bedreigd en een stuk ernstiger. Dat is de reden dat er veel meer politie bij gekomen is." Of de man de vorige eigenaar of bewoner was, is niet duidelijk.

Zinsmeyer bevestigt dat de dreiging mede tegen de agenten gericht was.