Duinen Zathe durft te investeren tijdens corona: nieuwe attracties voor kleintjes

De wandelpaden zijn leeg, er zit niemand in de draaimolen en de trapauto's van het Verkeerspark staan stil. Algemeen manager Judith Nijkamp vindt het geen leuk gezicht: "Het is onze passie dat je mensen een leuke dag wil bezorgen. Het is nu het tweede jaar op rij dat we met Pasen gesloten zijn. Dat is jammer."

Nieuwe attracties

Toch houden ze de moed erin. De medewerkers doen allerlei klusjes in het park, zoals schilderen en het schoonmaken van attracties. Ook is er geïnvesteerd in een indoorhal met nieuwe attracties voor kinderen vanaf een jaar oud: Kinderland.

"Hier zijn we enorm trots op", zegt Nijkamp. "We vinden het belangrijk om te blijven investeren. Om een bredere doelgroep te trekken en om het park naar een hoger niveau te tillen."

Geen gasten, maar wel investeren. Is dat wijs? "Duinen Zathe is een gezond bedrijf. Maar de crisis moet geen vijf jaar gaan duren."

'Het kan veilig'

Nijkamp hoopt dat het park op 1 mei weer open mag. Maar dat ligt er helemaal aan of de coronamaatregelen de komende tijd versoepeld worden.

"Ik wil zo snel mogelijk weer open", zegt Nijkamp. "We hebben vorig jaar geleerd hoe we ermee om moeten gaan. Dus ik denk dat we een veilig uitje kunnen bieden die dag."

