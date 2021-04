"Natuur is overal. Er wordt al eeuwenlang nagedacht over de natuur, in ieder geval de laatste twee eeuwen heel veel. We leven nu in een pandemie, dat biedt genoeg aanknopingspunten om na te denken over onze relatie tot de natuur - of breder: tot de omgeving. Onze relatie tot dieren staat ook al eeuwenlang op de agenda van de filosofie", aldus Nauta.

Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de filosofie. Vroeger keek men heel anders naar de natuur. "Het idee van de natuur als iets heel waardevols, wat je moet bewaren, omdat er ook heel veel leven en dieren inzitten die net zo goed recht hebben om te leven op deze aarde: dat was er vroeger niet. De natuur was vooral: de woeste gronden en bossen om te ontginnen."

Lodi Nauta heeft een indrukwekkend aantal vogels gezien (Rechten: RTV Drenthe)

Grip krijgen op wat je ziet

Voor wie tijdens deze Maand van de Filosofie zelf wil nadenken over de natuur heeft Nauta een tip: "Ga vooral de natuur in en ga identificeren wat je ziet. Probeer te zien wat je ziet. Dat geeft zo'n enorme kennis. Kan vogels zijn, insecten of vlinders, als je een beetje grip krijgt op wat je ziet, dan ga je op den duur daar anders naar kijken."

"Als je kennis van vlinders, of bijvoorbeeld van vogels of van planten krijgt, dan ga je daar veel meer voor voelen en ga je misschien anders met de natuur om. Dus kennis maakt echt gelukkig, maar is ook belangrijk voor je houding ten opzichte van de natuur."

De hoogleraar is zelf al vanaf zijn tiende gek van vogels. Het aantal soorten op zijn vogellijst is indrukwekkend: hij behoort met ruim vierhonderd waargenomen verschillende vogels tot de best scorende twitchers van Nederland. En die score loopt op: aan het eind van het ROEG!-interview moest Nauta snel weg: naar de plek waar zojuist een Ross' meeuw gesignaleerd was.