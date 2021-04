Hurry Up knokt zich voorbij Aalsmeer in spannend duel

Hurry Up heeft de derde thuiswedstrijd in drie weken tijd in winst kunnen omzetten. In Zwartemeer was de thuisclub met 29-28 te sterk voor Aalsmeer.

Nadat twee weken geleden Lions te sterk was en vorige week van Bevo werd verloren, was ook de wedstrijd tegen Aalsmeer spannend. Maar in tegenstelling tot de twee andere wedstrijd hield Hurry Up nu wel het hoofd koel.

Goed partij

Tot 2-2 ging het gelijk op, waarna Aalsmeer trefzekerder bleek en al snel uitliep naar 3-7. Een vroege time-out van trainer Joop Fiege bracht echter rust in het spel van de thuisclub. Hurry Up werd ook trefzekerder en na ruim een kwartier spelen trok Petar Puljic de stand weer gelijk (8-8).

Ook in het tweede deel van de eerste helft gaf de thuisclub Aalsmeer meer dan goed partij en nam het zelfs een voorsprong. Maar slordigheden, vlak voor rust, werden door Aalsmeer vakkundig afgestraft en bezorgde de ploeg uit Noord-Holland een 15-13 voorsprong. Oud Hurry Up speler Vaidas Trainavicius had, met vijf doelpunten, een groot aandeel in de voorsprong.

Langszij

De thuisclub kwam echter beter uit de kleedkamer dan dat het erin ging. Na ruim zeven minuten spelen benutte René Jaspers zijn derde strafworp en kwam Hurry Up weer naast Aalsmeer (18-18).

Maar net als vlak voor rust werd Hurry Up weer slordig en miste grote kansen en gaf de ballen weer simpel weg. Aalsmeer profiteerde en nam weer de leiding (18-21). Even later kreeg Dragan Vrgoc zijn tweede twee minuten tijdstraf. De Kroaat was het echter niet met de straf eens en liet dat duidelijk merken. Scheidsrechters Stobbe en Klompers waren hier niet van gediend en dus kreeg Vrgoc niet alleen zijn derde tijdstraf, maar kon derhalve ook met rood vertrekken.

Boonstra

Zonder de lange cirkelspeler bleef de thuisclub knokken voor een beter resultaat en kwam op 26-26 weer langzij. In een spannende slotfase lieten beide teams kansen op de winst liggen. Met nog 30 seconden op de klok had Hurry Up balbezit. Sjoerd Boonstra bleef koel op de cirkel en maakte de 29-28. In de laatste 22 seconden verdedigde Hurry Up uitstekend en sleepte een zwaarbevochten overwinning over de streep.

De overwinning is voor Hurry Up de tweede overwinning in de HandbalNL League. Hierdoor houdt het team van Fiege nog zicht op de landstitel.