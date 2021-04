Er klinkt weer gejuich uit de kleedkamer van Hurry-Up

"Hier kun je niet tegen trainen. Je kunt je zo goed voorbereiden, maar als je verliest kom je met een klotegevoel de kleedkamer in. Nu hebben de jongens twee dagen feest." Trainer/coach van Hurry-Up Joop Fiege kan eindelijk eens met een glimlach voor de camera verschijnen.

Feestmuziek

Ook in de vorige twee speelrondes konden de oranjehemden in eigen huis lang mee met de Nederlandse top, maar trok het door slordigheden toch tegen LIONS (29-34) en Bevo (27-30) aan het kortste eind. Tegen Aalsmeer viel het dubbeltje de goede kant op. "Je moet een beetje geluk hebben", vertelt Fiege. "Maar we hebben ook meer discipline in ons spel vertoond. Soms zijn we te druistig, maar nu zijn we - zelfs in ondertal - rustig gebleven."

Het interview lijkt even onderbroken te worden. Luide feestmuziek klinkt uit de kleedkamer van Hurry-Up. Fiege moet stiekem lachen. "Als je wint voel je, je steeds beter."

Vier punten

Door het resultaat, bij 21-24 leek het alweer mis te gaan, komt Hurry-Up op vier punten in de HandbalNL League. Fiege tot slot: "Het verschil tussen de nummer één en vijf is niet zo groot. In punten en kwaliteit. Het is lekker dat we weer meedoen."