'Eén van Nederlands lelijkste gebouwen' in Hoogeveen ondergaat metamorfose

Niets lijkt de bouw van een nieuw appartementencomplex in de Hoofdstraat van Hoogeveen nog in de weg te staan. Boven het voormalige pand van de Kijkshop, door De Wereld Draait Door benoemd als één van de lelijkste gebouwen in Nederland, wil eigenaar Najib El Masoudi zestien appartementen bouwen.

De verbouwing lag een tijd stil vanwege bezwaren van omwonenden, de gemeente heeft besloten om toch een vergunning te verlenen aan de ondernemer. "Ik ben er ontzettend blij mee, het heeft lang geduurd. Nu kunnen we eindelijk verder met de bouw."

Lelijk eendje

Volgens El Masoudi is het hoog tijd dat het pand wordt opgeknapt. "Er is een reden dat het gebouw door De Wereld Draait Door is opgenomen in de lijst van lelijkste gebouwen van Nederland. Ons ontwerp past veel beter in het straatbeeld van Hoogeveen. Wij moeten ons natuurlijk wel houden aan de regels die de gemeente voorschotelt."

Het pand bestaat op dit moment uit twee verdiepingen, El Masoudi wil daar nog twee lagen bovenop laten bouwen. "De eerste en tweede etage worden ingedeeld met zeven appartementen. De derde bouwlaag biedt ruimte voor twee penthouses van tweehonderd vierkante meter."

Problemen

Eerder was er nog gesteggel met de buren over de plannen voor het gebouw, maar de problemen zijn nu opgelost vertelt El Masoudi. "Op de bouwplannen stak de brandtrap over de erfgrens heen. Die is nu smaller gemaakt en verder richting de achteruitgang geplaatst. Daarnaast hebben we de opstelplaats van de lift ook veranderd. Alle bezwaren zijn aangepast en hebben we opnieuw ingediend."

De ondernemer hoopt dat de verbouwing zo snel mogelijk van start kan, maar hij loopt nog tegen een klein probleem aan. "Ik heb een beetje pech gehad, de staalboer is failliet gegaan eind vorig jaar. Dus we hebben een nieuwe moeten zoeken. Na Pasen gaan we om tafel om te kijken wanneer de bouw verder kan." Het is de bedoeling dat de appartementen eind dit jaar worden opgeleverd.