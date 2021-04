Podcast Kamp Schattenberg #3: 'Het was pikdonker vanwege de rook'

Voetballen in Kamp Schattenberg (Rechten: Drents Archief / Collectie Drents Museum)

De brand

Maar toen werd het op 18 maart 1958 om half twaalf 12 's ochtends ineens donker in kamp Schattenberg. Mensen renden en er klonk gegil. Er stonden barakken in brand. Het vuur ontstond in barak 62 en sloeg al snel over naar twee andere barakken. Brandweerkorpsen uit de hele omgeving snelden naar Schattenberg om de brand te blussen. Augustinus Tuparia zat op de basisschool en weet het nog goed: "In het kamp had je een sirene. Dat geluid ging de hele dag. Het waren allemaal houten barakken, tegen het bos aan. Het was een grote brand."

Pikdonker

De paniek was groot. Dat kan ook Mietji Hully zich nog goed herinneren: "We kregen de opdracht naar huis te gaan, maar niet via de hoofdweg. Ik moest helemaal omlopen en dat had ik nog nooit gedaan. Het was pikdonker vanwege de rook. Kinderen schreeuwden. Toen ik eindelijk thuis kwam, was er niemand. Mijn moeder had snel wat spullen gepakt en mijn broertjes en zus meegenomen naar de kleuterschool. Dus toen ik thuiskwam was er niemand. Als klein meisje van 7 jaar vond ik dat doodeng."

70 jaar

Op 21 maart is het precies 70 jaar geleden dat de eerste Molukkers naar Nederland kwamen. In dat kader maakten Hilde Boelema en Marjolein Knol de podcast Kamp Schattenberg voor het Drents Archief en RTV Drenthe. Het gaat over saamhorigheid, heimwee, kattenkwaad, nachtmerries en een vernietigende brand. 'Tertawa dan tumpah air mata'; met een lach en een traan.



De podcast Kamp Schattenberg is vanaf zondag 21 maart vier weken lang te horen in het radioprogramma Drenthe Toen van RTV Drenthe.

