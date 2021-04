Corona: 148 nieuwe besmettingen in Drenthe

In onze provincie ligt het gemiddeld aantal besmettingen per dag in de afgelopen zeven dagen, inclusief vandaag, op 163 besmettingen per dag.

Het afgelopen etmaal werden de meeste nieuwe besmettingen gemeld in de gemeente Emmen (34), gevolgd door de gemeente Assen (21) en de gemeente Meppel (21). Er is een patiënt met corona in het ziekenhuis opgenomen. De ziekenhuisopname werd gemeld in de gemeente Noordenveld. Er zijn het afgelopen etmaal geen nieuwe overlijdens gemeld.

Aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens vanwege het coronavirus (bron: RIVM, 04-04-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1128 (+6) 5 20 Assen 2964 (+21) 47 14 Borger-Odoorn 1262 (+5) 24 14 Coevorden 2409 (+7) 50 28 Emmen 7426 (+34) 124 69 Hoogeveen 3753 (+13) 63 40 Meppel 1851 (+21) 23 25 Midden-Drenthe 1652 (+6) 28 28 Noordenveld 1384 (+12) 24 (+1) 26 Tynaarlo 1254 (+3) 18 21 Westerveld 786 (+4) 13 20 De Wolden 1486 (+16) 29 22 Onbekend 58 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn er sinds gisterochtend 6918 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is minder dan het gemiddelde aantal van 7137 coronagevallen over de afgelopen week. Gisteren werden er landelijk nog 7654 nieuwe gevallen geregistreerd.

Het afgelopen etmaal zijn landelijk zestien coronapatiënten overleden. Dat zijn er minder dan gisteren, toen 31 patiënten zijn overleden.