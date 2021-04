VAKO verhuist eerste elftal naar de zaterdag

Het eerste elftal van voetbalvereniging VAKO uit Vries verhuist met ingang van het komende voetbalseizoen van zondag naar zaterdag. Dat heeft het bestuur gisteren besloten. Ook het oude VAKO 4 verhuist mee én er is een extra zaterdagteam in de maak.

Volgens VAKO voorzitter Stef Drenth heeft Vries behoefte aan "reuring en een place to be in ons dorp, waar sport in combinatie met gezelligheid samenkomen", schrijft de vereniging op haar site.

Positieve reacties

Het bestuur riep alle leden twee weken geleden nog op om te reageren op de online toelichting op de plannen. Volgens de voorzitter kwamen er alleen maar positieve reacties binnen, dus was het besluit om naar de zaterdag te verhuizen gauw genomen. "We zijn er bij VAKO extra trots op dat je in deze tijd - waar we veel geluiden elders horen dat de interesse en animo bij verenigingen verdwijnt - wij kunnen melden dat we in aantal teams uitbreiden en uitkijken naar prachtige zaterdagen vanaf het komende - hopelijk coronavrije - voetbalseizoen."

De vereniging heeft VAKO 1 inmiddels bij de KNVB ingeschreven, met een voorkeur voor een Drents georiënteerde vijfde klasse op zaterdag.