Diaconessenhuis Meppel zoekt diabetespatiënten met pijnlijke voeten

Het Diaconessenhuis in Meppel is één van de Nederlandse ziekenhuizen die meedoet aan een onderzoek naar de behandeling van beknelde zenuwen in het onderbeen en de voet bij diabetespatiënten. Het onderzoek van het UMC Utrecht is al gestart, maar diabetespatiënten die willen meedoen kunnen zich nog aanmelden. De onderzoekers hopen met de studie een hoop amputaties te voorkomen.

Amputaties als gevolg van diabetes zijn nog aan de orde van de dag. "De suikerhuishouding is namelijk verstoord", vertelt onderzoeker Willem Rinkel van het UMC Utrecht. "Daardoor zwellen de zenuwen op en komen klem te zitten. Dan functioneert de zenuw niet goed en gaat het klachten veroorzaken. Die klachten zijn bijvoorbeeld tintelen of pijn, maar ook gevoelloosheid. Dat laatste zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld een steentje in je schoen niet voelt. Dat resulteert vaak in een wond. Zo'n wond is dan vaak moeilijk te genezen en dat kan fatale gevolgen hebben. Het komt nog wel eens voor dat we dan moeten amputeren. Dat moest ik tot nu toe met lede ogen aanzien."

Rinkel trok aan de bel. Hij wil proberen het probleem op te lossen op de operatietafel. "We maken dan zo'n vijf kleine sneetjes in het onderbeen om de zenuw te vinden", vertelt hij. "Het bandje waar de zenuw normaliter onderdoor loopt nemen we door. Zoiets gebeurt al bij een beknelde zenuw in de pols. De zenuw blijft daar wel zitten, maar de doorbloeding verbetert. Daardoor verbetert ook de zenuwfunctie. Op termijn verbetert daardoor de kwaliteit van leven. Minder pijn, minder tintelingen en minder branderigheid."

Revolutie

Het kan een revolutie betekenen: op dit moment kunnen patiënten alleen pijnbestrijding innemen tegen de zenuwklachten. "Die zijn niet zo effectief en hebben wel veel bijwerkingen. Daardoor wordt vaak geadviseerd om er maar mee te leren leven", aldus Rinkel. "Daar kun je als patiënt niet zoveel mee."

Een andere optie is voeten screenen op vroegtijdige problemen. "Dan kijken we of er al beginnende wondjes zijn. Maar daar glippen toch mensen doorheen, zodat er toch wondjes ontstaan."

Grote opkomst

Rinkel hoopt op veel aanmeldingen voor zijn onderzoek. "Het idee om dit met een operatie op te lossen bestaat al sinds de jaren '80, maar het is nog nooit groot onderzocht", vertelt hij. "Kleine onderzoeken hebben aangetoond dat het hoopvol is. Deze grote studie moet de doorslag geven."

Daarvoor zoekt hij 344 deelnemers. "Mensen vanuit Drenthe hoeven niet naar Utrecht te komen. Zij kunnen ook in het Diaconessenhuis in Meppel terecht. We hebben nu zeventig deelnemers. We lopen iets achter en dat komt door corona, maar we verwachten genoeg mensen te vinden met dit probleem."