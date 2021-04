FC Emmen door 3-1 zege helemaal terug in strijd om lijfsbehoud

Nog maar vier punten is het verschil tussen FC Emmen en de veilige 15e plaats in de eredivisie. De Drentse club speelde vanmiddag met RKC en won zeer overtuigend met 3-1, waardoor Emmen voor de zesde keer op rij ongeslagen bleef. Nick Bakker, Luka Adziç en Sergio Peña waren de doelpuntenmakers.

Door de zege is het gat met de twee naaste concurrenten, VVV en Willem II (de nummers 16 en 15 in de eredivisie), geslonken tot vier punten en dat met nog zes duels voor de boeg. De zestiende plaats betekent nacompetitievoetbal en de 15e zelfs rechtstreekse handhaving.

Emmen had maar één opdracht vandaag na die gunstige uitslagen van een dag eerder in Venlo en Tilburg én eerder op de dag in Den Haag: winnen. De mannen van Dick Lukkien zochten gretig de aanval en binnen tien minuten was het ook al raak. Het was Nick Bakker die een vrije bal van Caner Cavlan promoveerde tot doelpunt. Het was al de vierde mogelijkheid van de thuisclub in de beginfase. Voor Bakker was het overigens zijn eerste goal van het seizoen.

Door knullig balverlies verdubbelde Luka Adziç de score in de 17e minuut. Hij deed dat na een heerlijk steekpassje van de sterk spelende Sergio Peña, die na ruim een half uur zelf mocht aanleggen vanaf elf meter. Captain Michael de Leeuw werd namelijk tegen de grond gewerkt door Vurnon Anita en gunde de Peruaanse spelverdeler het buitenkansje. Peña schoot binnen, maar wel in twee instanties.

Na de pauze vond Emmen het wel oké en was RKC niet bij machte iets uit te richten en dus leek het een doelpuntloze tweede helft te gaan worden, maar in blessuretijd schoot RKC toch nog een bal binnen via invaller Ngonge.

Volgende week gaat Emmen op bezoek bij Fortuna Sittard, speelt VVV tegen PSV en neemt Willem II het in Almelo op tegen Heracles.

