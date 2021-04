De Week van Drenthe: bekladdingen in Hoogeveen en corona-uitbraak in gevangenis

We begonnen de week met nieuws over de windmolens in windpark De Drentse Monden en Oostermoer. De helft van de in totaal 45 windmolens zijn klaar en worden een voor een in gebruik genomen. Het dorp Gasselternijveenschemond komt straks tussen de windmolens in te liggen. En daar zijn niet alle inwoners blij mee. "Als ik had geweten dat hier ooit windmolens kwamen, was ik verder gaan kijken", zegt inwoner van het dorp Madeleine Koster.

Bekladdingen

In het Zuiderpark in Hoogeveen werden precies een week geleden meerdere plekken beklad met graffiti. Er zijn hakenkruizen gespoten met daarin de tekst 'covid-19'. Ook het onderkomen van de vrijwilligers moest eraan geloven. Parkvrijwilliger Hennie Florijn vindt de actie van de bekladder(s) onbegrijpelijk. "Je mag het best oneens zijn met de maatregelen, maar vergeleken met de Tweede Wereldoorlog stelt covid-19 niet veel voor. Ik zou de dader uit willen nodigen eens naar concentratiekamp Bergen-Belsen of Auschwitz te gaan. Dan kom je wel op andere gedachten", zegt hij.

Sneltests

Er komen steeds meer sneltests beschikbaar om jezelf thuis op corona te testen. Deze week lagen de eerste sneltests bij de apotheken. Hier in Drenthe was het nog zoeken naar een speld in een hooiberg, maar net over de grens in Overijssel had een apotheker ze al wel liggen. "Een collega in Amsterdam had in het begin van de middag al duizend sneltesten verkocht. Ik verwacht dat de vraag hier ook groot zal zijn. We hebben allemaal behoefte aan meer vrijheid", aldus apotheker Simon Latumalea.

Winkelen

Winkeliers kunnen 'winkelen op afspraak' aanbieden, nu de winkels nog grotendeels hun deuren gesloten moeten houden vanwege het coronavirus. In de praktijk blijkt dat veel winkeliers echter ook regelmatig klanten binnenlaten die geen afspraak hebben gemaakt. RTV Drenthe nam een kijkje in Hoogeveen en vroeg zowel winkeliers als het winkelend publiek naar hun ervaringen met het 'winkelen op afspraak'.

Uitbraak

In de gevangenis Esserheem in Veenhuizen is opnieuw sprake van een corona-uitbraak. Zo'n tweehonderd gevangenen zitten sinds woensdagmiddag vijf uur onafgebroken in hun cel. In elk geval vier personeelsleden en drie gedetineerden zouden besmet zijn geraakt. Mogelijk zijn daar nog meer besmettingen bij gekomen, omdat nog niet alle testuitslagen bekend waren. In overleg met de GGD is bepaald dat de hele gevangenis tien dagen in quarantaine gaat, dus tot vrijdag.

