Gasten Bluesfestival en Boerhaarshoeve Grolloo maken voorstelling

De bluestheatercampingvoorstelling wordt een drietrapsraket: eerst is er de voorstelling waarin bluesmuziek een grote rol speelt en die naadloos overloopt in een concert van een bluesband. Daarna de overnachting met bluesontbijt.

Eindelijk! Blues, theater!

Petra Tjapkes (zakelijk leider Groeten uit Grolloo): "Het wordt een tragisch-komische voorstelling over mensen die niet naar het bluesfestival kunnen, op een camping belanden en dan ontstaan er onderlinge verhoudingen. Meer zeg ik er niet over, maar er zal zeker ook gelachen worden."

Boerhaarshoeve-eigenaar Roel-Poppe Lubbers was meteen te porren voor het idee. Hij mist de bluesgangers enorm, want het zijn fijne mensen, zegt hij. "Normaal organiseren we tijdens het Holland International Blues Festival een super gezellige festivalcamping waar zo'n 1500 gasten op af komen. Wij hebben meegedacht over de muziek en gaan het terrein zo inrichten dat het een festivalgevoel gaat geven."

Grytha Vissser is de regisseur van Groeten uit Grolloo en ze kan niet wachten tot het zover is: "We kijken hier zo naar uit; weer theater maken en een bluesband zien, horen en voelen. En vooral weer samen kunnen zijn."

(verhaal gaat door onder de video)

C+B

Of de voorstelling ook over het album Groeten uit Grollo van Cuby + Blizzards gaat? Onbekend, maar een C+B verwijzing zal er ongetwijfeld in zitten. De voorstelling wordt niet voor niets gespeeld in Grolloo. Er staan twaalf voorstellingen gepland tussen 13 en 22 augustus op de Boerhaarshoeve. Hopelijk voor zo'n twee tot driehonderd bezoekers per keer. De theatermakers, muzikanten en campingbaas proosten er alvast op dat corona geen roet in het eten gaat gooien.

Roel-Poppe Lubbers (zittend) mist zijn bluesfestivalgangers enorm (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

