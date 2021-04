Nick Bakker: 'We hebben een goede kans om het te halen'

"We wisten dat het een mooi weekend kon worden omdat alle concurrenten hadden verloren, alleen moesten we het zelf nog afmaken door zelf te winnen en gelukkig is dat gebeurd", aldus Bakker.

Volgens de centrumverdedediger zit Emmen in een uitstekende flow en is de inhaalrace richting lijfsbehoud op tijd begonnen. "Ik denk dat we een goede kans maken om het te halen. Het is weliswaar nog vier punten, maar als we zo spelen als nu is dat gewoon haalbaar."