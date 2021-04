Scherpen over basisdebuut bij Ajax: 'Maar 5 minuten om me voor te bereiden'

Het was voor Kjell Scherpen soms best lastig om zijn geduld bij Ajax te bewaren. Maar nu het einde van het seizoen nadert, staat de derde keeper van de Amsterdamse club plotseling in de schijnwerpers. Eerst bij Jong Oranje op het EK en wellicht voorlopig ook bij zijn ploeg die nog om drie prijzen strijdt.

Tijd om zenuwachtig te worden had de 21-jarige Scherpen niet toen hij gisteren vlak voor het uitduel met sc Heerenveen hoorde dat Maarten Stekelenburg tijdens de warming-up te veel last van een knie had gekregen. "Ik had maar 5 minuten om me voor te bereiden", zei hij na de zege (1-2). "Ik moest er meteen staan."

'Comfortabeler onder de lat'

Eindelijk kreeg Scherpen ook bij Ajax een kans in de Eredivisie, na 34 duels met FC Emmen op het hoogste niveau. De geboren Drent kwam in de zomer van 2019 niet naar Amsterdam met het idee dat hij beter was dan André Onana. Maar het was wel een teleurstelling voor hem dat Ajax vorig jaar met Maarten Stekelenburg nog een keeper aantrok. Al besefte hij ook wel weer waarom hij nog niet het volledige vertrouwen genoot.

"Achteraf kan ik alleen maar zeggen dat het verschil tussen Emmen en Ajax nog groter is dan ik al had verwacht", bekent de keeper die als jongetje voor Feyenoord was. "Hier worden andere dingen van me gevraagd. Ik moet ook voetballend mijn mannetje staan. Met dank aan mijn trainers bij Ajax lukt dat beter. Ik sta nu veel comfortabeler onder de lat."

Stekelenburg ging voor

Heel even hoopte Scherpen dat hij voorlopig de nieuwe eerste doelman van Ajax zou zijn toen Onana twee maanden geleden een dopingschorsing voor een jaar kreeg opgelegd. "Maar de trainer koos voor Stekelenburg", aldus de keeper die tot voor het duel met Heerenveen alleen in het gewonnen bekerduel met FC Utrecht (5-4) het doel van het eerste elftal van Ajax mocht verdedigen. "Terwijl ook ik vrij goed bezig was."

Dat vond kennelijk ook Erwin van de Looi, de bondscoach van Jong Oranje die de afgelopen weken tijdens de groepsfase van het EK niet Feyenoorder Justin Bijlow maar Scherpen als eerste doelman verkoos. De derde keeper van Ajax maakte zijn uitverkiezing waar en voorkwam met fraaie reflexen een nederlaag tegen Jong Roemenië (1-1).

Donderdag opnieuw?

Nu heeft Ajax hem donderdag misschien wel nodig tegen AS Roma in de Europa League, of in het restant van de bijna gelopen kampioensrace of bekerfinale van over twee weken tegen Vitesse. "Ik weet niet hoe ernstig de blessure van Maarten is", zei Scherpen. "Maar op een foutje na heb ik het tegen Heerenveen niet slecht gedaan."

"Ik had die bal natuurlijk niet in de voeten van Veerman moeten schuiven", vervolgt hij. "Gelukkig scoorde hij niet en kon ik Mitchell van Bergen even later nog van scoren houden. Verder heb ik eigenlijk niets te doen gekregen."