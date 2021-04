In de file voor de waterbuffelkaas in Eursinge

Bouke en zijn vrouw Marlies hebben de drive-through gemaakt om de mensen kennis te laten maken met hun kaas, gemaakt van de melk van de waterbuffels. Op het erf is een rotonde gerealiseerd waar de proevers omheen rijden. Tussendoor wordt hen kaas en mozzarella aangeboden. Aan het eind van de rotonde kan er een stuk kaas gekocht worden.

Kijkje in de stal

Na een uur is er al een file ontstaan richting het viaduct. "Het is wel een succes, hè?", vraagt een vrouw in de auto aan Luth. "Ja, potverdikke!" reageert hij enthousiast.

De waterbuffelboer wil met deze actie ook laten zien hoe het eruit ziet bij hem op de boerderij. Vanuit de auto wordt ook de stal ingekeken. Bezoekers wordt wel verzocht in om de auto te blijven vanwege de corona-maatregelen.

Het echtpaar heeft zestig volwassen waterbuffels (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

'Enorme knuffelkonten'

Het stel houdt sinds twee jaar waterbuffels. Inmiddels zijn er zestig volwassen koeien en aantal kalveren te vinden op de boerderij. "Ik word er gewoon blij van", zegt Luth over de imposante dieren. "Het zijn enorme knuffelkonten, maar ook stressgevoelig. Ze hebben wel een eigen wil, maar dat heb ik zelf ook wel, dus dat past bij me."

Normaal gesproken wordt de melk van de koeien afgenomen voor het maken van mozzarella, die gebruikt wordt in de horeca. "Doordat de horeca dicht is vanwege het coronavirus, is de verkoop daarvan wat tegengevallen. Ze kwamen zelfs de melk een paar keer niet ophalen en toen bleven we ermee zitten. We besloten dat we dat niet meer wilden en dachten: daar gaan we zelf wat op bedenken."

Dus zocht Luth contact met Kaaslust in Veenhuizen. En zo geschiedde. De drive-through was in ieder geval een groot succes. Het stel heeft tientallen kilo's kaas verkocht. De kaas ligt nu ook in de winkels.