Kransen bij de Bentheimerbrug om bevrijding Coevorden te herdenken

Eigenlijk zou de herdenking vorig jaar, tijdens het 75-jarig jubileum, groots plaatsvinden. Corona zorgde ervoor dat dit niet door kon gaan. Dit jaar is het Koninklijke Militaire Kapel 'Johan Willem Friso' uitgenodigd en worden de kransen gebracht op een historische legerjeep, maar blijft de ceremonie weer kleinschalig. Een handjevol toeschouwers staat in de lichte sneeuw te kijken naar de herdenking.

Coevorden was het begin van de Drentse bevrijding

Na de toespraken, de taptoe, de minuut stilte en het Wilhelmus komt het legervoertuig over de brug gereden. De kransen worden eraf gehaald en bij het monument gelegd. Herdenken blijft belangrijk voor de stad Coevorden, die als eerste van Drenthe bevrijd werd. "De bevrijders kwamen vanuit dezelfde richting Coevorden binnen als de bezetters vijf jaar daarvoor", vertelt burgemeester Bert Bouwmeester. "Een dag later was de stad bevrijd en dat was het begin van de bevrijding van Drenthe."

"Onze regenboogvlag hangt er niet voor niets", doelt Bouwmeester op de kleurrijke vlag die op het balkon van het gemeentehuis wappert. "Inclusiviteit en goede relaties en samenwerkingen, zoals we die hebben met onze Duitse buurgemeente, zijn de beste garanties voor een leven in vrijheid."

Jan Smeenk (89) is er elk jaar bij

Een van de toeschouwers bij de herdenking is de 89-jarige Jan Smeenk uit De Krim. Hij is er elk jaar bij. Als jonge knaap maakte hij de oorlog en de bevrijding van Nederland mee. "Ik vergeet nooit meer dat er in 1940 bij onze schuur tientallen Nederlandse soldaten stonden, toen er een Duits gevechtsvliegtuig, een Messerschmitt, overvloog. De soldaten schoten naar boven, maar dat haalde niks uit", vertelt hij.

"Over de bevrijding van Nederland weet ik nog dat mijn broer daaraan meegeholpen heeft. Hij zat bij de Prinses Irene Brigade." Smeenk zelf was toen 13 jaar oud. "Mijn broer hielp mee om Nederland in het westen te bevrijden, terwijl de bezetters hier al verdreven waren."

Links de kransen, rechts de Bentheimerbrug (Rechten: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

Verhalen doorvertellen

Het is volgens burgemeester Bouwmeester belangrijk om de verhalen van de generatie die de oorlog en de bevrijding daadwerkelijk heeft meegemaakt, door te vertellen. "Ieder jaar dragen scholieren hier gedichten voor op 4 mei. De jonge generatie moet weten wat een vreselijk bestaan het is als je wordt onderdrukt en niet meer kunt zeggen wat je vindt en wordt gestraft omdat je anders bent in de ogen van een ander."

