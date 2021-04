'Dit moet je verfilmen, hij is een held'

In de nacht van 5 op 6 april wordt Coevorden bevrijd, op 14 april gaat de vlag in heel Drenthe uit. In het programma De Bevrijding van Drenthe hebben we het over de bevrijding, vrijheid en het doorgeven van deze verhalen. Waaronder het bijzondere verhaal van Louis van Coevorden. Een man die ervoor zorgde dat nazi-kopstuk Adolf Eichmann werd berecht.

Een normale jongen

"Louis van Coevorden was eigenlijk een gewone jongen die in 1919 is geboren", vertelt Mulder in het programma. Hij vertrok op 17-jarige leeftijd uit Coevorden om in Den Haag opgeleid te worden bij modehuis Gerzon. Hier kwam hij in aanraking met kopstukken van de nazi's.

"Op een gegeven moment moesten alle Joden zich laten registreren en dat heeft hij geweigerd. Hij dacht: dit ga ik niet doen, dit komt niet goed", vertelt Mulder. Toen er borden kwamen met de tekst: Verboden voor Joden. Toen besloot Louis van Coevorden om weg te gaan. Mulder: "Hij besloot om samen met zijn vriend Max Weisglas naar Engeland te gaan, want vanuit daar wilde hij de nazi's bestrijden."

De reis naar Engeland

Maar hij kwam niet zomaar in Engeland terecht. Hoe de tweejaar durende reis verliep, vertelt Dirkje Mulder in het programma De Bevrijding van Drenthe. ''Dit zou je moeten verfilmen, het is een held." Acteur en filmmaker Peter Nillesen ziet een film over Louis van Coevorden wel zitten.

Ook in de uitzending: Peter Nillesen, bedenker van de film Verraderlijke Liefde, waarin hij zelf in de huid kruipt van de hoofdpersoon Ludwig Mengelberg, een Duitse officier die verliefd wordt op een Joodse vrouw. Mark Schuitema, geschiedenisdocent op de Nieuwe Veste over het doorvertellen van verhalen. En Christel Tijenk over de bijzondere beelden die kampgevangene Rudolf Breslauer vanuit Kamp Westerbork maakte in opdracht van kampcommandant Albert Gemmeker. Herinneringscentrum Kamp Westerbork is bezig met een tentoonstelling. En muziek van Isa Zwart.

