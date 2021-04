Muzieklijst Harry's Blues 4 april 2021

Op maandag 29 maart is Hans Kinds op 74-jarige leeftijd overleden. Samen met Eelco Gelling en zijn broer Wim Kinds stond hij eigenlijk aan de basis van wat later Cuby & the Blizzards zou worden. In januari 1961 noemden ze zich nog The Rocking Hurricanes. Eelco en Hans op gitaar en Wim eerst op theekistbas en later drums. Op zaterdag 22 april 1961 treden ze voor het eerst in het openbaar op in het Concerthuis (later De Kolk) in Assen. Met een drummer uit een bevriend bandje. De naam werd gewijzigd in The Rocking Strings en na verloop van tijd kwamen er nieuwe mensen bij. Willy Middel op bas en Dick Beekman op drums. En last but not least Harry Muskee, tot dan bassist in The Old Fashion Jazzgroep, als zanger. En zo ontstond Cuby & the Blizzards. Hans speelde maar een korte tijd bij de band. Hij is te horen op de elpee Desolation (1966) en het Afscheidsconcert uit 1974. De militaire dienst beëindigde zijn carriere als slaggitarist bij C+B. Hij was nog enige tijd chauffeur en roadie maar al snel richtte hij zich op een maatschappelijke carrière als toneelmeester bij De Kolk in Assen. Hans was een Assenaar in harte en nieren. En als geboren en getogen Drent was hij bescheiden over zijn presentaties bij C+B maar bleef wel z'n hele leven de muziek volgen. En hij sprak er graag over, met een twinkeling in z'n ogen.