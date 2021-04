'Laten we geduld hebben met het bos'

Meer bomen en de kwaliteit van het bos verbeteren, daar draait het in de Bossenstrategie om. Belangrijk voor onder meer het vastleggen van extra CO2 en voor de biodiversiteit. De Drentse uitwerking van de Bossenstrategie is in ontwikkeling, hier werkt de provincie Drenthe met verschillende organisaties aan.

Met rust laten

Bosecoloog Eef Arnolds ziet liever dat de bossen zoveel mogelijk met rust gelaten worden. "Het probleem zit hem in het programma van revitalisering. Dat zijn uitgebreide ingrepen in bestaand bos, waarbij eigenlijk het hele bos veranderd wordt. En dat zou dan een mooier, klimaatbestendiger en productiever bos opleveren dan er nu is", zegt Arnolds. Hij vindt de ingrepen in het bos niet nodig. De bossen liggen er volgens hem goed bij, en die ontwikkelen zichzelf wel.

Geduld hebben

Het aanplanten van extra bomen - voor heel Nederland bijna veertigduizend hectare - vormt een belangrijk deel van de strategie. Arnolds ziet liever dat bos spontaan ontstaat. "Ik zou zeggen laten we met een groot deel van het bos geduld hebben en het zich spontaan laten ontwikkelen, zonder dat wij er weer bovenop zitten."

Wildernis in het Drents-Friese Wold

De stille kern van het Drents-Friese Wold is een voorbeeld van hoe het bos met rust gelaten wordt. Het reguliere bosbeheer is daar losgelaten, het bos verwildert. Boswachter Kees van Son van Staatsbosbeheer laat in ROEG! zien hoe die wildernis eruitziet en wat het betekent voor het bos.

Ook vertelt hij hoe het natuurlijke bossysteem geholpen wordt, door bijvoorbeeld de aanplant van eiken, die er wel thuishoren maar er niet waren. Van Son geeft aan dat eiken zich uiteindelijk wel spontaan zouden vestigen, maar dat zou wel erg lang duren.

Lees ook: