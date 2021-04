Echten krijgt nieuw beeld op de Brink, ook geld voor speelveld

De kosten van het nieuwe beeld zijn ruim 13.700 euro. Vanuit subsidiepot Initiatiefrijk De Wolden (IDW) draagt de gemeente De Wolden 3000 euro bij aan de plaatsing van het nieuwe beeld, om 'te zorgen voor een mooie en compleet ingerichte Brink'. "Nienke hoorde bij Echten en had een prominente plaats op de Brink", schrijft de gemeente.

De vorige Nienke werd waarschijnlijk gestolen om het brons om te smelten. Dit tot grote woede van eigenaar Freek Berends. Het nieuwe beeld dat de Stichting plaatst is minder aantrekkelijk voor dieven. "Het beoogde beeld is onderhoudsvrij, gemaakt van een duurzaam edelmetaal, en moeilijk om te smelten. Het enige onderhoud is twee keer per jaar schoonmaken, dit gebeurt door vrijwilligers."

Meer geld voor Echten

Vanuit IDW gaat er meer geld naar Echten. Dorpsbelangen Echten is namelijk bezig met het aanleggen van een multifunctioneel speel-en ontmoetingsveld te realiseren naast de school. Initiatiefrijk, bedoelt om inwonersprojecten te ondersteunen die de leefbaarheid verbeteren, betaalt de helft van de benodigde 30.000 euro.

Het hoogste bedrag uit de subsidiepot belandt dit kwartaal een dorp verderop. Ondernemend Ruinen wordt met 20.000 euro ondersteund voor het aanbrengen van sfeerverlichting in het dorp. Met name in de winter moet dit de Brink in Ruinen gezelliger en aantrekkelijker maken. De aanvraag lag er al sinds november, maar is pas nu toegekend vanwege onduidelijkheden na de aanvraag. In totaal kost de nieuwe verlichting 56.557 euro.

Lees ook: