Reizen naar Duitsland: 5 vragen en antwoorden

Bij RTV Drenthe kwamen verschillende vragen binnen over uitzonderingen. We hebben een paar uitzonderingen op de regel op een rij gezet.

Wie hoeft geen negatieve uitslag te laten zien?

Niet iedereen hoeft een negatieve test te laten zien. Zo zijn mensen die op doorreis zijn niet verplicht om een negatieve test te laten zien. Ook hoeven personen die minderjarigen met hun auto naar school of opleidingscentrum brengen, en direct terugkeren naar huis, geen negatieve coronatest te laten zien.

Ook mogen veiligheidsdiensten in interventiesituaties gewoon de grens over. Daarnaast mogen personen die beroepshalve personen, producten of goederen grensoverschrijdend transporteren, en niet langer dan 72 uur in Duitsland zijn, zonder test de grens over. Ook mensen die onderweg zijn naar een Duits vliegveld hoeven geen coronatest te laten zien. Zij mogen niet langer dan 72 uur in Duitsland zijn.

Wil je in Duitsland tanken of boodschappen doen? Dan zal je dus een negatieve coronatestuitslag mee moeten nemen.

Moet de test altijd maximaal 48 uur oud zijn?

De test mag in sommige gevallen ouder zijn dat 48 uur. Wanneer iemand werkzaam is in de grensstreek mag de test maximaal 72 uur oud zijn. Dat houdt in dat er twee tests per werkweek moeten worden afgenomen.

Ook wanneer je minstens twee keer per week directe familie bezoekt over de grens mag de test 72 uur oud zijn. Het gaat daarbij wel om eerstegraads familieleden, echtgenoten, levenspartners, kinderen op grond van gedeeld voogdij of co-ouderschap.

Welke tests zijn geldig in Duitsland?

Zowel PCR-tests als PoC-sneltests van een bevoegd medisch hulpverlener en zelftests onder toezicht van vakkundig personeel worden als tests geaccepteerd. Je moet het testbewijs bij controle, op papier of op je mobiele telefoon, kunnen laten zien.

Ik reis zonder negatieve coronatest, en dan?

Premier Armin Laschet van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen heeft laten weten dat de politie in het grensgebied steekproefsgewijs gaat controleren. Reizigers uit Nederland zonder negatieve coronatest riskeren een boete. Ook wijst de politie ze door naar een testlocatie in het grensgebied.

Ben je van plan om langer te blijven, dan moet je ook in quarantaine. Dat geldt overigens ook andersom. Als je langere tijd in Duitsland bent geweest, moet je tien dagen in thuisquarantaine. Die quarantaine mag je na vijf dagen verlaten bij een negatieve coronatest.

Is dat alles?

Nee. Wanneer je langer dan 24 uur in Duitsland verblijft, moet je je ook aanmelden. Dat kan gewoon online via https://www.einreiseanmeldung.de/.