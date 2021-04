WZA schaart zich achter samenwerkingsoproep Martini Ziekenhuis

Ziekenhuizen in Noord-Nederland moeten nog meer en beter gaan samenwerken. Dat wil het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA). Daarmee schaart het ziekenhuis zich achter de woorden van de nieuwe topman André Postema van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

In het Dagblad van het Noorden roept Postema op tot een betere samenwerking met de ziekenhuizen in Assen, Drachten en Scheemda. "We werken al op veel manieren samen, maar kunnen altijd meer doen", vindt Hans Mulder van de Raad van Bestuur van het WZA. "Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder."

Focusklinieken en arbeidspool

Postema wil focusklinieken voor eenvoudige te plannen operaties en verdere samenvoeging van de complexe zorg voor vormen van kanker en Parkinson met het UMCG. Daarnaast ziet hij ook mogelijkheden voor één arbeidspool voor verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers in het Noorden.

"Samenwerking klinkt ons als muziek in de oren", reageert Mulder. "In onze strategische koers voor de komende jaren hebben we aangegeven dat we een netwerkziekenhuis zijn. Dat betekent dat we met andere partijen willen samenwerken. En als middelgroot ziekenhuis is dat ook gewoon nodig."

Zorg spreiden

Een ontwikkeling, waarbij verschillende soorten zorg over ziekenhuizen wordt verspreid, ziet Mulder daarom ook als een goede mogelijkheid. "Samenwerken betekent niet alleen dat je operaties verdeelt, het ene ziekenhuis een bepaald soort operatie en het andere ziekenhuis een ander soort, maar ook dat je wat betreft technologie samenwerkt om zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt aan te kunnen bieden."

Vooral op het gebied van samenwerking op personeelsgebied ziet de Asser bestuurder winstpunten. "Er liggen kansen om met elkaar opleidingsprogramma's te gaan doen. Dat doen we al met Zorg voor het Noorden op het gebied van moeilijk invulbare functies, zoals op operatiekamers. Maar een zorgpool is ook een optie, waarbij een groep verpleegkundigen beschikbaar komt voor de deelnemende ziekenhuizen. Want er is een toenemend aantal medewerkers dat het leuk vindt om ook eens in een ander ziekenhuis te kijken."

Daarmee kan de werkdruk in de ziekenhuizen worden verlaagd, denkt Mulder. Want die stijgt. "Samen kunnen we ervoor zorgen dat de medewerkers werkplezier houden."