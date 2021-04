Drenten tussen 60 en 65 jaar nu aan de beurt voor vaccinatie bij de huisarts

Het inenten verloopt voorspoedig. "Afgelopen zaterdag hebben al 1.100 mensen in Vries, Tynaarlo en Annen een vaccinatie gekregen", aldus Westerhof. De mensen die vandaag een prik krijgen zijn over elf weken aan de beurt voor de tweede vaccinatie.

Zorgen over bijwerkingen

Mensen die een oproep hebben gekregen, blijken met veel vragen te zitten over het AstraZeneca-vaccin dat hier wordt gebruikt. Want de Europese toezichthouder maakte net vanochtend bekend dat er een verband is tussen het gebruik van dit vaccin en een zeldzame vorm van trombose.

"Als we kijken naar Engeland: daar zijn achttien miljoen mensen gevaccineerd en daar hebben zich dertig gevallen van trombose voorgedaan. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Het gaat om heel weinig mensen. Terwijl mensen boven de 60 jaar een veel groter risico lopen om ernstig ziek te worden van corona", aldus Westerhof.

In Drenthe zijn mensen tussen 60 en 65 jaar nu aan de beurt (Rechten: RTV Drenthe/Petra Wijnsema)

Bij Wichard Doetjes uit Assen deed de prik geen pijn. "Ik ben blij dat ik aan de beurt ben. Ik denk dat het risico dat je loopt heel erg beperkt is. Mogelijk is het risico van op de fiets hier naartoe rijden groter dan de consequenties van AstraZeneca", zo zegt hij.

Ina Garama vond het erg meevallen: "Ik was ontzettend bang. Bang om Russische roulette te spelen, bang voor trombose en ik was zelfs bang om dood te gaan. Normaal ben ik nooit bang voor prikken, maar door alle berichtgeving in de media zag ik er enorm tegenop. Maar ik ben toch blij dat ik hem heb genomen. Want het is dit of anders misschien met corona op de IC en dat wil ik ook niet", zo vertelt ze.

Het aantal afzeggingen is volgens Huisartsenzorg Drenthe beperkt. "Gelukkig zijn het er weinig. Omdat de meeste 60-jarigen beschermd willen worden tegen corona. En terecht. Dus de Drentse huisartsen roepen echt alle mensen boven de 60 jaar die wij hebben uitgenodigd op om zich te laten vaccineren", besluit Westerhof.

Jonger dan 60? Geen AstraZeneca

Vaccins overhouden is er (nog) niet bij. Want als iedereen van 61 jaar tot en met 64 jaar een vaccinatie heeft gehad, dan worden mensen van 60 jaar gebeld. Mensen jonger dan 60 jaar worden momenteel niet gevaccineerd met AstraZeneca, omdat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid eerst meer duidelijkheid wil over de gemelde gevallen van trombose.

Volgens de Europese toezichthouder (EMA) is dat verband er dus wel, maar is nog niet duidelijk hoe het vaccin de klachten precies veroorzaakt. De EMA wijst erop dat de voordelen van het vaccin veel groter zijn dan de nadelen. Morgen of donderdag komt de EMA met een oordeel over AstraZeneca.