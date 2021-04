Bijlesplatform van studenten draait als een tierelier: 1500 aanmeldingen in vijf weken

Dat platform biedt fysiek of online bijles tegen een gereduceerd tarief. Na vijf weken kan Emiel Verbeek (28) uit Emmen, één van de vijf bestuurders, maar één ding concluderen: het initiatief is een groot succes. "We hebben inmiddels 1500 aanvragen uit heel Nederland ontvangen. We hadden niet verwacht dat het zo hard zou gaan."

Bijbaan

Verbeek startte het platform met Raymond Huisman, maar wist al snel een grote groep docenten aan zich te binden. "Dat zijn inmiddels 150. Dit zijn parttime docenten of studenten die bij willen verdienen."

Zelf studeert Verbeek bedrijfseconomie en geeft daarnaast drie uur per week bijles. "Ik doe het gratis. Maar sommige studenten die zich aan ons platform verbonden hebben, zijn hun bijbaan verloren door corona, omdat ze bijvoorbeeld in de horeca werkten. Zo worden ook zij uit de brand geholpen."

Donaties

De gemiddelde kosten voor bijles liggen normaal gesproken op 25 tot 35 euro per uur, maar dat is niet voor iedereen betaalbaar, weet Verbeek. De stichting - die geen winstoogmerk heeft - vraagt particulieren en bedrijven daarom om donaties te doen. "Zo hopen we ook gezinnen die het minder breed hebben een hand te reiken."

"Tot nu toe hebben we 10.000 euro opgehaald en dat bedrag gebruiken we om de tarieven te drukken", gaat hij verder. "Bij ons betaal je daardoor gemiddeld dertien tot vijftien euro per uur voor een bijles", zegt Verbeek trots. De lessen kunnen zowel fysiek als online worden gevolgd.

Binnen Nederland

Volgens Verbeek bestaan er binnen Nederland meerdere, soortgelijke initiatieven van andere studenten. "Momenteel zoeken wij de samenwerking met gelijkgestemden. Op die manier kunnen we aanvragen beter en efficiënter op elkaar afstemmen. Eentje uit Amsterdam spelen we dan door naar een partij in die buurt. Omgekeerd komt een aanvraag uit Groningen weer bij ons terecht. Zo versterk je elkaar."

Verbeek denkt dat het platform ook op de lange termijn, dus post-corona, een rol van betekenis kan spelen. "Door het virus zijn er achterstanden ontstaan, die je pas over twee jaar weer inloopt."

Fruitmand

In de tussentijd geniet Verbeek van zijn nieuwe rol als leraar. "Of ik een overstap naar het onderwijs overweeg? Laat ze maar een goed bod doen", knipoogt hij. Hij vindt het heerlijk om mensen te kunnen helpen, legt hij uit. De beloning is voor hem van ondergeschikt belang "Ik vraag niets, nog geen appel voor een docent. Maar laatst kreeg ik wel een fruitmand als bedankje. Dat weer wel."