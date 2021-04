Treant hoopt nieuwe hartafdeling in Emmen halverwege 2022 op te leveren

Zorggroep Treant hoopt een nieuwe hartafdeling voor eerste harthulp en hartbewaking in het Scheper Ziekenhuis halverwege volgend jaar op te leveren. Een vergunningsaanvraag om op duizend vierkante meter een nieuwe hartafdeling te kunnen bouwen is inmiddels de deur uit.

De afdeling moet pal naast de spoedeisende hulp en het vorig najaar opgeleverde hartinterventiecentrum komen te liggen. Patiënten die hartklachten of hartritmestoornissen ervaren, kunnen er straks terecht, aldus woordvoerder Erwin Kikkers. "Als er vanuit de spoedeisende hulp een operatie noodzakelijk blijkt, kan er straks snel geschakeld worden", licht hij keuze voor de gekozen locatie toe.

Meer ruimte

De beide afdelingen bevinden zich nu nog elders in het ziekenhuis. De aanstaande verhuizing naar de nieuwbouwlocatie, stelt het ziekenhuis in staat om meer ruimte creëren voor andere poliklinische afdelingen. Over welke afdelingen het gaat, wordt later bekeken, aldus Kikkers.

Hartinterventiecentrum

In oktober nam Treant het hartinterventiecentrum bij het Scheper Ziekenhuis in gebruik. In dit centrum worden hartkatheterisatie- en dotterbehandelingen uitgevoerd. Ook worden daar inwendige defibrillatoren en pacemakers geplaatst. Het is de enige plek in de provincie waar patiënten terechtkunnen voor deze ingrepen.