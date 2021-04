Jan ten Kate wordt burgemeester van Staphorst

Jan ten Kate is door de gemeenteraad van Staphorst voorgedragen als nieuwe burgemeester. Ten Kate is nu nog wethouder in Hardenberg, daarvoor was hij wethouder van De Wolden.

De 56-jarige inwoner van Koekangerveld volgt in Staphorst Theo Segers op, die op zijn beurt begin 2020 burgemeester werd in Molenlanden, sindsdien is Gerrit-Jan Kok waarnemend burgemeester.

Kleurrijke gemeente

"Ik ben er heel blij mee. Staphorst is een prachtige, kleurrijke gemeente", zegt Ten Kate, die als onafhankelijke burgemeester plaatsneemt in het college, aangezien hij geen lid is van de lokale partij daar. In De Wolden was hij wethouder namens Gemeentebelangen, in Hardenberg werd hij ook wethouder namens de lokale partij. "Het is wel heel jammer dat dat na 2,5 jaar stopt, terwijl we nog een jaar te gaan hadden. Maar ik heb altijd gezegd dat het voor de lokale partij ook mooi is als ze een wethouder uit de eigen samenleving krijgen."

Ten Kate blijft dus actief in de regio, al zal hij dit keer wel moeten verhuizen. "Dat hoort erbij als je burgemeester wordt. Maar de afgelopen jaren waren het al mijn vrouw en beide jongens die de boerderij deden. Daar zal weinig aan veranderen, al verhuist mijn vrouw wel mee natuurlijk."

Daadkrachtig

"We zochten een daadkrachtig bestuurder en een boegbeeld voor alle inwoners", zegt Erik Hattem, voorzitter van de vertrouwenscommissie die Ten Kate voordraagt. "Daarnaast is hij een verbinder die boven de partijen staat. We zochten iemand die zich bewust is van de schaalgrootte van de gemeente Staphorst en van de hechte kernen en gemeenschappen."

De profielschets voor de nieuwe burgemeester werd onder andere opgesteld na een enquête onder inwoners van Staphorst. Op 28 mei krijgt Ten Kate de ambtsketen omgehangen.

De Wolden

Na oud-burgemeesters Snijders (eerste Hardenberg, nu Zwolle) en binnenkort Roger de Groot (straks Noordoostpolder) is Ten Kate de derde man die na zijn collegeperiode in De Wolden burgemeester wordt net over de provinciegrens. "Zij het wel met een hink-stap-sprong, via Hardenberg", zegt Ten Kate daarover. "Ik denk dat De Wolden een hele mooie gemeente is om je te ontwikkelen. Door de schaal van de gemeente en je hebt er te maken met een kritische, maar betrouwbare gemeenteraad, waardoor je je kan ontwikkelen voor een volgende stap."

Lees ook: