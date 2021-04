Coevorder struikelstenen blijven noodgedwongen op de plank liggen

In Coevorden liggen nu bijna zestig struikelstenen verspreid over de stad. De stichting begon in 2015 met het project. In totaal zijn er op 2 oktober 1945 vanuit Coevorden 135 joden gedeporteerd naar Westerbork en later in vernietigingskampen om het leven gebracht. Voor al die mensen wil de stichting een struikelsteen leggen, het liefst op de plek bij het toenmalige woonadres van die persoon of familie.

Het verhaal naar boven brengen

"Bij het leggen van een struikelsteen komt heel wat kijken", vertelt Dirkje Mulder-Boers, bestuurslid van de stichting Synagoge Coevorden. "We doen onderzoek naar de persoon van wie de naam op de steen komt en proberen nabestaanden van diegene te vinden. Daar gaat veel werk en tijd in zitten." Zo hopen de vrijwilligers de verhalen achter de gedeporteerde joden naar boven te brengen.

"Het gaat niet alleen om het leggen van de stenen zelf", legt Mulder-Boers uit. "We houden bij elke steenlegging een herdenkingsbijeenkomst. Daarvoor nodigen we nabestaanden uit. Veel van hen moeten uit Israël komen en vorig jaar kwam er zelfs een familie uit Australië. Dat gaat nu door corona niet zo makkelijk, dus stellen we de herdenkingsbijeenkomsten steeds uit."

Ondertussen liggen sinds vorig jaar al negen stenen op de zolder van de synagoge, te wachten op het moment dat ze gelegd worden in de straten van Coevorden. Met de subsidie van de gemeente Coevorden zijn nog 42 stenen besteld. Dat kan alleen bij één adres, want het hele idee achter de struikelstenen is bedacht door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig, die de stenen 'stolpersteine' noemt. Op steeds meer plekken in West-Europa worden struikelstenen gelegd en daarom kan het wel een jaar duren voordat een bestelling struikelstenen bezorgd wordt.

Nog 35 stenen

In navolging van andere Drentse steden, zoals Emmen en Assen, wil Coevorden ook voor alle vermoorde joden een struikelsteen leggen, in totaal 125. Na de bestelling van 42 stenen moet de synagoge alleen de komst van 32 stenen nog realiseren. Daarvoor hoopt de stichting geld bij elkaar te krijgen.