KWF stopt met Samenloop voor Hoop: 'Het is toch mijn kindje'

Het doek is gevallen voor de Samenloop voor Hoop, het evenement van KWF om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. En die boodschap is hard aangekomen bij Dieneke Kuipers. De inmiddels in Hoofddorp woonachtige Kuipers organiseerde in 2006 in Borger de allereerste Nederlandse editie van het evenement. "Dit slaat in als een bom."

De Samenloop voor Hoop is een 24 uur durende wandelestafette, waarmee geld wordt opgehaald voor het onderzoek naar kanker. Het is over komen waaien uit de Verenigde Staten, waar het sinds 1985 wordt georganiseerd onder de naam Relay for Life. KWF stopt er nu na vijftien jaar mee, omdat de coronacrisis er hard inhakt.

Vorig jaar gingen veel evenementen al niet door, terwijl de vaste kosten doorliepen. "Ook in 2021 zullen we tientallen miljoenen mislopen als gevolg van de coronacrisis. De relatief hoge kosten van een Samenloop zijn hierdoor niet langer te verantwoorden, daarom hebben we met pijn in het hart dit besluit moeten nemen", schrijft KWF.

'Afhankelijk van ondernemers'

Kuipers: "Ik vind het heel sneu, maar ook heel begrijpelijk. Je bent voor een dergelijk evenement erg afhankelijk van ondernemers en die hebben het zelf al zwaar genoeg. Het is wel slikken, want het is toch je kindje. Ik zou bij de editie van vorig jaar in Borger ook nog ambassadeur van het evenement zijn."

Destijds woonde Kuipers in Borger, toen ze door KWF benaderd werd om de Samenloop voor Hoop te organiseren. "De bedoeling was eigenlijk om het in het midden van het land te organiseren, maar ik had mijn netwerk en contacten hier in Borger. Daarom is het in Borger allemaal begonnen. Ik ben toen het hele land doorgereisd om van alles voor elkaar te krijgen."

Het evenement was om meerdere redenen bijzonder voor haar. "Naast dat we geld inzamelden, was het ook een plek vol saamhorigheid. Mensen die kanker hebben gehad, kregen er ook een speciale plek. Maar nu kan het niet meer, heel sneu."

KWF laat op een speciale pagina, waarop veelgestelde vragen worden beantwoord, weten dat mensen nog wel individueel acties kunnen organiseren voor KWF en kankeronderzoek. "Laten we hopen dat er toch weer iets van de grond komt om geld in te zamelen", besluit Kuipers. "Want dat is hard nodig."