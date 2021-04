Directeur Drents Museum over proef: 'Dit is een mooi begin'

"We zijn ervoor om mensen te laten genieten van verhalen en schoonheid. Dat we na zoveel tijd weer de kans krijgen om ons museum weer aan mensen te laten zien, ook al is het maar drie dagen, daar zijn we als team ongelooflijk blij mee", zegt directeur Harry Tupan van het Drents Museum.

Tupan reageert op het besluit van het kabinet om nog deze maand te starten met proeven om bezoek aan plekken zoals musea, dierentuinen en sportgelegenheden weer mogelijk te maken. Zo mogen er 1.200 toeschouwers aanwezig zijn bij FC Emmen - Heracles Almelo op 25 april. Ook zijn er honderden mensen welkom in het Drents Museum in Assen tijdens de Museumweek.

De museumdirecteur had het besluit niet aan zien komen, maar er wel op gehoopt. "Het is al bewezen vanuit de vorige periode dat musea veilig open kunnen omdat we voldoende afstand hebben en genoeg maatregelen hebben genomen om mensen op anderhalve meter te kunnen houden. Ik had er wel op gerekend dat er naar onze sector gekeken zou worden."

'Een heel mooi begin'

Het Drents Museum mag tijdens de Museumweek een beperkt aantal dagen open. Bezoekers moeten een negatieve sneltest overleggen en een Museumkaart hebben. "We mogen drie dagen open, op 19, 20 en 21 april, onder strikte voorwaarden en dan kunnen we zo'n 575 mensen per dag in het museum toelaten. Dat is lang geleden", aldus Tupan. "Ik vind in het kader waar we nu als samenleving staan dit al een heel mooi begin. Het is een proef om te kijken hoe we weer op een verantwoorde manier evenementen en musea toegankelijk maken. Als dat goed gaat kun je misschien langzaam weer terug naar het normale."

