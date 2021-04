Met een negatieve coronatest weer een dagje uit: zo gaat dat in z'n werk

Voorwaarde is wel dat je een negatieve coronatest kan laten zien. Hoe werkt zoiets? Allereerst meld je je aan voor de activiteit, bijvoorbeeld een bezoekje aan het Drents Museum of de voetbalwedstrijd FC Emmen - Heracles Almelo.

Dan maak je tot twee weken van tevoren via de website van Testen voor Toegang een afspraak voor een sneltest. Tussen de test en het evenement mag niet meer dan 40 uur zitten. Op een testlocatie wordt dan een coronatest afgenomen, waarvan binnen een uur de uitslag bekend is. In de CoronaCheck-app zet je dan die testuitslag om in een digitaal testbewijs. Dat bewijs laat je zien bij de toegang van het evenement.

Vooralsnog zijn er in Drenthe geen testlocaties van Testen voor Toegang. De dichtstbijzijnde locaties voor inwoners van Drenthe zijn nu nog in Groningen en Zwolle. Wel wordt er gekeken naar evenementenhal Expo in Assen. "We zijn daarover nog in gesprek", zegt een woordvoerder van Libéma, de eigenaar van Expo Assen.

Ellen ten Damme

Ook mogen artiesten weer optreden in theaters en concertzalen. Bij de programmering wordt rekening gehouden met de avondklok, zodat het publiek op tijd weer thuis is.

Onder anderen Peter Pannekoek, OG3NE en Herman van Veen treden op in de deelnemende theaters. Ook zangeres Ellen ten Damme mag weer optreden. De in Roden opgegroeide zangers is blij dat ze weer het podium op mag. Zo vertelt ze aan de NOS:

De proef is een samenwerking van onder meer het ministerie van Volksgezondheid en Stichting Open Nederland. Ook het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doen hieraan mee. Testen voor Toegang is onderdeel van Stichting Open Nederland.

Deze Drentse evenementen maken deel uit van de pilot

Datum Evenement Aantal mensen welkom 19 t/m 25 april Museumweek Drents Museum, Assen 605 19, 20 en 21 april Yogales, Yogahuis Emmen 40 24 april Evenement geweerschieten, Emmen 200 24 april Win Casino, Beilen 210 25 april FC Emmen - Heracles Almelo, Emmen 1200

Geen Wildlands

'Opvallende' afwezige op de lijst met proefevenementen en -attracties is Wildlands in Emmen. Teleurgesteld zijn ze in Emmen naar eigen zeggen niet. Volgens woordvoerder Renee Vorenkamp is er een selectie gemaakt vanuit de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen. "Die heeft vier parken uitgekozen. Wildlands zit daar niet tussen", zegt ze. "Uiteraard willen we ook graag weer bezoekers ontvangen, maar we zijn blij dat er bij de andere parken wordt gekeken of er wat mogelijk is. We volgen de ontwikkelingen op de voet."

