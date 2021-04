Meer bedrijven gestopt vorig jaar

In Zuidoost-Drenthe werden vorig jaar 970 bedrijven opgeheven, dat is een stijging van 15,5 procent ten opzichte van 2019. Opvallend is dat in deze regio relatief het minst aantal bedrijven is gestopt van Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Noord-Drenthe zijn vorig jaar 1.120 bedrijfsvestigingen opgeheven, 24,4 procent meer dan in 2019. In Zuidwest-Drenthe gaat het om 765 opheffingen, dat is ook 24,4 procent meer.

In heel Nederland zijn vorig jaar flink meer bedrijven opgeheven dan in 2019. In totaal stopten er ruim 129.000 ondernemingen, tegenover 102.000 in 2019. Dat is een toename van een kwart. Het gaat om faillissementen en mensen die zelf de stekker uit hun bedrijf trokken. In bijna 90 procent van de gevallen gaat het om éénmansbedrijven.