IJsvereniging VIOS is het ‘spuugzat’ na inbraak en vernielingen

Het zit ijsvereniging VIOS in Hollandscheveld niet mee de afgelopen tijd. Tijdens Pasen is er opnieuw ingebroken bij de club. Het is niet de eerste keer dat de vereniging wordt geteisterd door diefstal en vernielingen. In december ging het clubhuis nog in vlammen op.

De dieven hebben boormachines, een slijptol en zelfs een accu van de tractor meegenomen. Bestuurslid Albert Lok wordt er inmiddels moedeloos van. "Dit is al een paar keer gebeurd. We zijn het spuugzat, ook vanwege de brand van vorig jaar. We hebben geluk dat het nieuwe gebouw er nog niet staat, anders was die misschien ook al vernield."

Maatregelen

Daar bleef het niet bij. Naast de gestolen spullen zijn er ook meerdere ruiten ingeslagen. "Ze zijn in het controlehok en betonhok geweest. De bescherming die voor de ruiten zat is gesloopt", vertelt Lok. "Ze hebben een accu uit de tractor gehaald en vervolgens een aantal boormachines en wat handgereedschap meegenomen. Je wordt er niet goed van. Ik kan het niet begrijpen."

De vereniging laat het hier niet bij zitten en neemt daarom het heft in eigen handen. "We zitten erover na te denken om camera's aan te schaffen", vervolgt het bestuurslid. "Onze vereniging ligt op een afgelegen plek in het bos, 's nachts kom je niemand tegen. Vandalen en dieven kunnen op deze manier hun gang gaan. Dat willen we niet meer."

Winterklaar

In december was VIOS nog slachtoffer van brandstichting, waardoor het clubhuis in vlammen op ging. Bij een inzamelingsactie kwam er geld voor een nieuw gebouw. "Er gaat een tekening naar de gemeente, die moet het namelijk goedkeuren. Het wordt nu een gebouw van steen in plaats van hout, zodat het wat bestendiger is", vertelt Lok.

Over de vrijgevigheid van mensen uit het dorp heeft het bestuurslid niks te klagen. "Een aantal mensen hebben ons nieuwe tafels en stoelen beloofd. Zo kunnen we de prijs van de bouw weer een beetje drukken. We hopen voor de bouwvak de fundering erin te hebben. In november is alles hopelijk afgerond."

